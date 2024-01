I FANTASTICI 5/ Anticipazioni 30 gennaio 2024 e diretta: Elia ‘diviso’ tra Giorgia e Anna…

I Fantastici 5, fiction Canale 5: diretta terza puntata e commento live 30 gennaio 2024

Cristian non è più alle prese con un tradimento qualunque, ciò che ha scoperto sul conto della sua ragazza, Isabella, è qualcosa che va oltre la sua immaginazione. La ragazza non solo conosce l’uomo che lo ha sparato anni fa, ma i due hanno anche una relazione. Questa volta non sembrano esserci margini per una riappacificazione, ma il ragazzo ora pretende di sapere tutta la verità su quella storia controversa. Elia intanto sembra tornare ad avere un interesse reale per Giorgia che però non può cedere consapevole dei sentimenti di sua sorella Anna.

Le ambizioni sportive tornano ad essere l’obiettivo principale per i ragazzi della NovaLux; Elia e Laura si sono convinti a dare una mano e accettano la possibilità di partecipare alle qualificazioni per gli Europei gareggiando in staffetta. Purtroppo però, le ultime vicende personali portano Cristian a tirarsi indietro. Intanto, Riccardo Bramanti raggiunge Isabella per scoprire le ragioni del malessere del ragazzo. (agg. Valerio Beck)

Cristian scopre la verità su Isabella

Piccole svolte e clamorosi colpi di scena iniziano a scuotere le sorti dei giovani talenti della NovaLux. Elia è un fiume in piena, vuole a tutti i costi conoscere la sua madre naturale pur consapevole del suo parere negativo visti i tanti anni di lontananza. Cristian continua invece ad avere dubbi sul conto della sua fidanzata Isabella; ancora distante, distratta, così decide di seguirla a sua insaputa per scoprire se ancora nasconde qualcosa dopo la riappacificazione.

Non meno tesa la situazione tra Giorgia e Anna; le figlie di Riccardo Bramanti sono in combutta per Elia. L’intervento di Alessandra ristabilisce però la serenità, almeno per il momento. Cristian intento riesce a rintracciare Isabella e la verità viene a galla con tutto il dolore del caso: la sua fidanzata è intenta a baciare un altro uomo che lui riconosce come colui che colpendolo con un’arma da fuoco lo ha costretto su una sedia a rotelle. Elia invece ritrova finalmente la sua madre naturale e, a dispetto delle attese, riesce a trovare un’intesa. (agg. Valerio Beck)

Le qualificazioni possono salvare la NovaLux

La terza puntata de I Fantastici 5 parte dalle situazioni più intricate lasciate in sospeso nell’appuntamento precedente. Elia è sfuggente, non riesce ad accettare la scoperta di essere stato adottato e cerca in tutti i modi di ignorare un confronto con la madre. Nel frattempo, Riccardo Bramanti non sembra intenzionato a mollare la strada verso gli Europei e tira fuori l’asso nella manica: la gara in staffetta.

La proposta di Riccardo Bramanti potrebbe rappresentare una svolta per la NovaLux, se non fosse che Elia e Laura – provati dalle ultime vicende – non hanno la minima intenzione di collaborare. Il momento del confronto tra Elia e sua madre intanto arriva, ma la durezza del giovane spezza il cuore della donna che per anni gli ha nascosto la verità: “Non voglio vederti mai più!”. (agg. Valerio Beck)

Anticipazioni I Fantastici 5, terza puntata del 30 gennaio 2024

Torna in onda I Fantastici 5, stasera 30 gennaio 2024 con la terza puntata. La fiction con protagonista Raoul Bova anticipa la programmazione solo per questa settimana. L’attore interpreta Riccardo Bramanti, allenatore 45enne della NovaLux, la società sportiva al vertice del panorama nazionale di atletica paralimpica. L’uomo è pronto a mettersi di nuovo in gioco, mentre cerca di ricostruire ciò che resta della sua vita privata. I giovani atleti con cui avrà a che fare non sono semplici potenziali campioni: dentro ciascuno di loro si nasconde una forza della natura, alle prese con i propri problemi. Ecco perché Riccardo, non appena mette piede in palestra, incontra l’ostilità di tutti loro.

In questa nuova puntata de I Fantastici 5 vedremo Riccardo tentare, di nuovo, di convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per cercare di qualificarsi agli Europei. I ragazzi però, sono troppo presi, dai loro problemi personali. Elia è alla ricerca della madre naturale. Il ragazzo è entusiasta all’idea di incontrarla, ma la donna non è dello stesso avviso, e infatti evita di confrontarsi con lui. Elia ci rimane molto male e vorrebbe confidarsi con Giorgia, la quale, però ha le sue difficoltà da affrontare. La giovane teme infatti di ferire sua sorella Anna. Per quale motivo?

I Fantastici 5: anticipazioni puntata di stasera con Raoul Bova

I Fantastici 5 prosegue nella serata del 30 gennaio 2024 raccontando le storie degli altri atleti che Riccardo sta allenando. Dopo Elia e Giorgia, anche Laura avrà i suoi problemi da gestire. La giovane è sconvolta per l’esito del processo al ragazzo responsabile del suo incidente. La ragazza è talmente scossa da ciò che scopre, che non ha più voglia di continuare ad allenarsi. Riccardo e Marzia capiscono che devono trovare qualcosa che la faccia sbloccare, quindi fanno di tutto per risolvere la situazione. Nel frattempo, anche Christian ha i suoi grattacapi quando scopre una terribile verità su Isabella. Di cosa si tratterà? E quale sarà la sua reazione davanti a questa scoperta?

Riccardo dovrà cercare di trovare un modo per smuovere questi giovani atleti, incoraggiandoli ad affrontare le loro paure e i loro problemi. Solo così I Fantastici 5 potranno competere nell’ambiziosa staffetta e avere la speranza di arrivare agli Europei.











