I Fantastici 5/ Anticipazioni ultima puntata 31 gennaio 2024 e diretta: Elia scopre la verità sulla madre

I Fantastici 5, fiction canale 5: diretta ultima puntata e commento live 31 gennaio 2024

Elia continua a vivere un vero e proprio dissidio interiore; la madre non convince del tutto, i dubbi sono tanti ma lui è convinto dell’amore che li lega al punto da convincersi ad acquistare la casa nella quale potrebbero vivere insieme. Nel frattempo, i ragazzi trovano conferme rispetto ai dubbi sulle dimissioni di Riccardo Bramanti; emerge la verità sul conto di Alessandro Reali e l’ex mister propone dunque di allenarli in segreto per conquistare comunque gli Europei come una vera e propria squadra.

Il focus torna però su Elia, è il momento della prova del nome. L’unico modo per comprendere la vera natura della sua madre naturale è quella di metterla di fronte ad una situazione che potrebbe tradire la sua vera indole. Il ragazzo svela di voler lasciare l’atletica e dunque montagne di soldi; questo cambia l’umore della donna e la realtà ora non è più un mistero. Il giovane è devastato ma al contempo felice di aver conosciuto la verità, anche grazie a Giorgia e suo padre. (agg. Valerio Beck)

Riccardo Bramanti si dimette

La verità è sempre pronta ad emergere, a dispetto di quelle che possono essere le aspettative dei protagonisti. Elia incontra quella che dovrebbe essere sua nonna, la quale rivela come la madre naturale del ragazzo non sia in realtà ciò che sembra: “Chi si avvicina a lei finisce per essere sfruttato e poi abbandonato”. Un crollo emotivo travolge il giovane atleta, ma la confessione d’amore di Giorgia sarà una felice consolazione, almeno per il momento.

Nel frattempo, uno scossone destabilizza la serenità della NovaLux in vista degli Europei. Il video dell’aggressione di Riccardo Bramanti arriva tra le mani del presidente; la dottoressa Calabresi cala l’asso e pretende dunque le dimissioni del tecnico. Al suo posto subentra Alessandro Reali, come previsto, ma i ragazzi non accoglieranno il nuovo tecnico nel migliore dei modi. (agg. Valerio Beck)

La madre di Elia ha mentito?

In casa NovaLux, almeno dal lato dirigenziale, l’aria sembra piuttosto tesa; dal CDA fanno pressione affinché Reali possa ottenere il posto di Riccardo Bramanti senza dover aspettare la fine degli Europei. Dal canto suo, il presidente non vuole venire meno ai doveri contrattuali e non sembra disposta a mettere in discussione il tecnico prima del prossimo impegno. La squadra è chiaramente ignara di tutto e si concede una divertente gita in barca per recuperare le energie.

L’occasione del giro in barca offre alla squadra uno stimolo per confrontarsi, raccontarsi, superando anche le ultime ruggini che agli esordi avevano logorato il percorso. Tutti sembrano rigenerati dall’esperienza, come sottolineato da un discorso di Riccardo Bramanti che mira solo ad una cosa: unione di intenti con vista sugli Europei. Intanto, Giorgia sembra aver scoperto qualcosa sul conto della madre di Elia. (agg. Valerio Beck)

Un nuovo allenatore per la NovaLux

Si alza il sipario sull’ultima puntata de I Fantastici 5: il focus è subito sugli europei e con Riccardo Bramanti alle prese con i risultati che ancora non sorridono rispetto alle ambizioni agonistiche. I giovani protagonisti hanno forse ancora troppi pensieri per la testa che arginano i risultati; Anna è affranta dopo essere stata lasciata da Elia mentre Laura è preoccupata per il pugno dato dal tecnico all’uomo che l’ha investita sul motorino.

Nel frattempo, un clamoroso colpo di scena potrebbe cambiare il destino non solo della NovaLux ma anche di Riccardo Bramanti. Il presidente riceve nel suo studio quello che potrebbe essere il nuovo tecnico, mister Reali. Quest’ultimo accetta di collaborare, ma l’impressione è che voglia il posto di allenatore tutto per sé. Ancora ansie invece per Marzia; sua sorella Amelia sta vivendo le stesse sofferenze vissute da lei a causa dell’irruenza del padre. (agg. Valerio Beck)

I Fantastici 5, anticipazioni ultima puntata della fiction in onda il 31 gennaio 2024

I Fantastici 5 si conclude stasera, 31 gennaio 2024, con l’ultima puntata. La fiction con Raoul Bova sta appassionando molto gli spettatori di Canale 5, tanto che la rete ha deciso di anticipare il finale di stagione con due puntate in onda la stessa settimana, di martedì e di mercoledì. Raoul Bova interpreta Riccardo Bramanti che, dopo la sua esperienza di allenatore in una squadra di bambini, viene assunto come nuovo allenatore di atletica dalla presidentessa Sofia Calabresi. Il suo nuovo ruolo sarà quello alla società sportiva Nova Lux, dove si occuperà di allenare quattro atleti e velocipedi disabili: Christian Belli, Elia Mariani, Marzia Giordano e Laura Mattei.

L’inizio per Riccardo non è stato affatto semplice. Ciascuno dei ragazzi ha dei problemi personali difficili da gestire, sia perché riguarda loro stessi, sia perché ci sono di mezzo le loro famiglie. Riccardo non dovrà solo aiutarli ad avere fiducia in loro stessi, ma anche cercare di spronarli per raggiungere il meglio: gli Europei paralimpici si avvicinano. In questa quarta e ultima puntata, gli allenamenti della squadra proseguono, ma vanno a rilento.

Anticipazioni finale I Fantastici 5: Riccardo porterà i ragazzi agli Europei?

Nell’ultima puntata de I Fantastici 5, che rappresenta il finale di stagione della fiction, in onda il 31 gennaio 2024 su Canale 5, Riccardo dovrà fare di tutto per portare i ragazzi agli Europei paralimpici. Appare chiaro, però, che ci sono ancora troppi problemi a livello personale da risolvere. Gli atleti sono scoraggiati. Serve una novità, anzi, una sorpresa che dia ai ragazzi uno stimolo, un nuovo slancio ed entusiasmo per allenarsi e dare il massimo. Riccardo sa che ne sono capaci. In questo “lavoro”, Christian gli fornisce tutto il suo aiuto affinché ogni cosa riesca alla perfezione. E poi c’è Alessandra, che è spaventata dai suoi sentimenti per Riccardo e per questo non riesce a lasciarsi andare.

Intanto Giorgia fa un’amara scoperta su una persona a lei vicina. La notizia riguarda Alice, e sa di dover mettere in guardia Elia per questo motivo: ma lui l’ascolterà? La realtà è che si sta innamorando del ragazzo e bisogna fargli aprire gli occhi. Nel frattempo, Marzia prova a proteggere la sorella Amelia dal padre Fernando.











