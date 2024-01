I Fantastici 5, la seconda stagione ci sarà?/ Anticipazioni: il futuro di Riccardo Bramanti e della NovaLux

I Fantastici 5, seconda stagione: anticipazioni

Quando l’ultima puntata è ancora in corso d’opera e ancora ricca di possibili colpi di scena, gli appassionati si staranno già chiedendo se I Fantastici 5, la seconda stagione ci sarà. La storia di Riccardo Bramanti e i 4 giovani atleti della NovaLux deve ancora sciogliere gli ultimi nodi della trama e nel caso in cui qualcosa dovesse restare in sospeso è probabile che il titolo potrebbe avere un seguito tutto da scoprire.

Stando alle anticipazioni sulla seconda stagione de I Fantastici 5, per ora vige l’incertezza. Non sono reperibili fonti attendibili in riferimento ad un possibile seguito della serie, fermo restando che Mediaset potrebbe comunque già aver deciso le sorti del titolo pur non avendo ancora comunicato dettagli esaustivi in merito.

Anticipazioni seconda stagione de I Fantastici 5: la trama avrà un seguito?

Se da un lato le anticipazioni sulla seconda stagione de I Fantastici 5 tacciono, dall’altro qualcosa della trama potrebbe lasciare indizi importanti in riferimento al seguito della serie targata Mediaset e con protagonista Raoul Bova. L’ultima puntata deve ancora volgere alla conclusione e non è detto che tutte le questioni in sospeso vengano esaurite nel corso di questo episodio. Tale scenario aprirebbe le porte ad un ipotetico seguito de I Fantastici 5.

E dunque, la seconda stagione de I Fantastici 5 ci sarà? Come si suol dire, ai posteri l’ardua sentenza. Nel frattempo, la prima stagione ha arricchito le serate di Canale 5 con storie profonde, emozionanti, dense di colpi di scena. Riccardo Bramanti ha ritrovato la voglia di allenare superando i fantasmi del passato; altrettanto hanno fatto Cristian, Marzia, Elia e Laura; chissà quali potrebbero essere le sorti in una seconda stagione de I Fantastici 5.

