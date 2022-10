I Fatti Vostri: Classifica Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 ottobre 2022/ I segni al top

CLASSIFICA OROSCOPO PAOLO FOX 14 OTTOBRE, I FATTI VOSTRI: QUALI SONO I SEGNI IN DIFFICOLTÀ?

Siamo pronti con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, la classifica dei segni zodiacali direttamente da I Fatti Vostri: “Due stelle per i Vergine. Attenzione a non complicarvi la vita da soli. Se c’è qualcosa che non va meglio distrarsi. Se è vero che questo venerdì è un po’ sottotono, domenica avrete grandi opportunità. Amore: fra fine mese avrete soluzioni. Pesci, giornata di qualche complicazione. Dovete cercare di superare i precedenti disturbi ma questo cielo anche se agitato lo considero positivo. Voi non siete superficiali, siamo nelle fase finale, quella della reazione ai problemi, avrete occasioni in più, non riversate questa tensione in amore. Tre stelle per il Cancro, state aspettando che passa la tensione degli ultimi tempi, per molti partita il 16 maggio. Dovete lottare con tanti per portare avanti le vostre idee, ma con l’inizio del nuovo mese un nuovo cielo per superare la crisi”.

Quindi l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 14 ottobre, con la sua classifica dei segni, prosegue: “Tre stelle per l’Ariete. In questo momento siete voi che comandate, avete idee importanti e vorreste che vi seguissero, ma è chiaro che non è così. L’importante è che non vi danneggino, se vi arrabbiate è solo perchè qualcuno ha creato fastidi. Capricorno, 3 stelle, avete un cielo importante non mollate adesso. Siete persone molto forti e quando vedete qualcuno in difficoltà gli andate incontro e lo ascoltate, ma siete impietosi con quelli che si appoggiano troppo, che vi sfruttano, volete persone toniche, forti attorno voi, le state cercando ma non le trovate”.

OROSCOPO PAOLO FOX 14 OTTOBRE, LA CLASSIFICA: DA BILANCIA A ACQUARIO, I SEGNI AL TOP

La classifica dei segni zodiacali di oggi, 14 ottobre 2022, l’oroscopo di Paolo Fox, prosegue con il segno della Bilancia: “Pensate che potete avere tanto ma siete superati da qualcuno che merita di meno ma che è più fortunato. In amore chi ha vissuto un problema può cercare di trovare un accordo ma se non è possibile meglio ripartire: dopo che ci si è scottati con l’acqua bollente… mettete al bando i fantasmi del passato. Leone, 4 stelle, siete forti e tonici. L’unico vostro problema è quando dite delle cose sincere ma troppo forti, come ad esempio promesse che non riuscite a mantenere. Comunque molto passionali”.

Ed eccoci arrivati anche oggi al vertice della classifica, gli ultimi segni dell’oroscopo di Paolo Fox del 14 ottobre: “Sagittario, oggi non tanto bene, ma nel fine settimane siete forti: se c’è una persona che volete contattare, domenica potete farlo anche in amore. Toro, 4 stelle: se c’è qualcosa da sanare andate oltre, questo fine settimana utile per recuperare con il partner. Gemelli, un cielo importante: ottenete sempre un buon successo, puntate dritto sulla fantasia e in questi giorni l’amore può essere particolare. Cielo bello per lo Scorpione anche per le relazioni, Acquario, 5 stelle, in questo momento chi trova un Acquario trova un tesoro, amicizia, intraprendenza, fantasia, positività e qualche disattenzione”.











