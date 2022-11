I Fatti Vostri non va in onda?/ A rischio anche oggi 18 novembre perché…

I Fatti Vostri non va in onda oggi? A rischio a causa dello sciopero dei tecnici RAI

Lo sciopero dei tecnici della Rai indetto dalla SNAP rischia di stravolgere significativamente i palinsesti Rai anche nella giornata di oggi. I Fatti Vostri, per esempio, rischia di non andare in onda questa mattina così com’è capitato nella giornata di ieri. Sebbene il programma condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile fosse regolarmente presente nel palinsesto mattutino di Rai1, alla fine ieri non è andato in onda. Stessa sorte potrebbe replicarsi anche oggi, dal momento che la mobilitazione è stata indetta sia per giovedì 17 novembre sia per venerdì 18 novembre.

“Oggi niente Fatti Vostri, sciopero dei tecnici Rai“: questo il messaggio condiviso da Salvo Sottile sul proprio profilo Twitter, per confermare l’assenza del programma dal palinsesto di Rai2. Lo sciopero potrebbe avere significative ripercussioni anche sulla giornata di oggi, dal momento che i tecnici Rai de I Fatti Vostri sono coinvolti nella mobilitazione. Ricordiamo infatti che l’astensione delle prestazioni lavorative dei tecnici ha coinvolto tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News.

I Fatti Vostri, ascolti e share alle stelle: Anna Falchi e Salvo Sottile funzionano

Il temporaneo sciopero dei tecnici Rai comporta una breve interruzione della marcia trionfale de I Fatti Vostri, che anche quest’anno sta decisamente sorprendendo con ascolti importanti. Anna Falchi e Salvo Sottile hanno risollevato le sorti dello storico format di Rai2, portandolo a share a doppia percentuale, risultato a tratti clamoroso considerando soprattutto la collocazione nel palinsesto in un orario non così agevole sul fronte degli ascolti.

La coppia di conduttori piace, funziona ed è perfettamente collaudata. Autorevolezza, simpatia e una sana complicità professionale hanno portato i due timonieri de I Fatti Vostri a raggiungere risultati eccezionali, come il prolungamento dell’edizione nella scorsa primavera grazie agli eccezionali ascolti ottenuti. Inoltre lo spazio dedicato all’oroscopo di Paolo Fox, diventato ormai punto fisso del programma, continua a piacere ed intrattenere. Anche in questa nuova stagione televisiva, il format sembra funzionare alla grande e continua ad essere premiato da risultati soddisfacenti.

