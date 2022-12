I Fatti Vostri non va in onda oggi/ Su Rai Due il Super G di sci in diretta da Bormio

Anche oggi non andrà in onda I Fatti Vostri, il programma in diretta su Rai Due condotto da Salvo Sottile. Così come avvenuto per la giornata di ieri anche la puntata di questa mattina, giovedì 29 dicembre 2022, è saltata a causa dello sport e precisamente della coppa del mondo di sci. Il sito della Rai fa sapere a riguardo che a partire dalle ore 11:10 di oggi andrà in scena lo Sci Alpino, precisamente il Super G maschile, Coppa del Mondo in diretta da Bormio (SO). L’evento sarà affidato alla telecronaca di Davide Labate e al commento tecnico di Alberto Schieppati, mentre in studio vi saranno da Bormio Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

L’evento, come segnalato dalla guida tv ufficiale della televisione pubblica, durerà 110 minuti, di conseguenza si protrarrà fino alle ore 13:00 circa per poi dare la linea al telegiornale di Rai Due, e quindi ai vari programmi che si susseguiranno. Niente diretta de I Fatti Vostri quindi, programma che tornerà comunque regolarmente nella giornata di domani, venerdì 30 dicembre 2022, per l’ultimo appuntamento dell’anno.

I FATTI VOSTRI NON VA IN ONDA: SI TORNA REGOLARMENTE DOMANI 30 DICEMBRE

Salvo Sottile condurrà lo show assieme alla sua spalla, la bella e brava Anna Falchi, con le imitazioni di Emanuela Aureli, la musica del maestro Palatresi e l’oroscopo di Paolo Fox. Grande attenzione in particolare sarà rivolta verso quest’ultimo, visto che il noto astrologo della tv dovrebbe regalare le previsioni per il 2023, l’imminente anno che verrà.

Il mese di dicembre è stato senza dubbio alquanto travagliato per la diretta de I Fatti Vostri, che più è volte è stata “annullata” per il campionato del mondo di calcio conclusosi lo scorso 18 dicembre con la vittoria dell’Argentina. Per più di una settimana il programma di Rai Due non è andato in onda, dopo di che è toccato allo sci interrompere la trasmissione del programma, ma anche ad alcuni interventi politici inerenti la manovra di bilancio del governo Meloni, e non solo. Si spera quindi che il 2023 possa essere un po’ meno travagliato per I Fatti Vostri rispetto a questa chiusura 2022.

