I Fatti Vostri non va in onda, perchè?/ Spazio alla diretta del 75esimo del Senato

Non va in onda oggi, lunedì 8 maggio 2023, la diretta del programma cult di Rai Due, I Fatti Vostri. Lo show condotto da Salvo Sottile e della sua “socia” Anna Falchi, in collegamento dalla piazza più famosa d’Italia, ha dato forfeit. Come mai? Vi starete domandando voi e la risposta è semplice: il secondo canale della tv pubblica ha deciso di dedicare oggi ampio spazio alla cerimonia in occasione del 75° anniversario della prima seduta del Senato.

Così come si legge sulla guida ufficiale della Rai attraverso il sito RaiPlay, la descrizione recita: “Senato della Repubblica. Cerimonia in occasione del 75° anniversario della prima seduta del Senato, alla presenza del Presidente della Repubblica. Speciale a cura di Rai Parlamento”. Chi quindi si aspettava di vedere la prima puntata della settimana de I Fatti Vostri, resterà deluso, visto che collegandosi al secondo canale si troverà appunto le immagini in diretta dal Senato. Mancherà quindi il consueto oroscopo dell’astrologo più famoso della tv, Paolo Fox, che oggi avrebbe dovuto raccontare le sue previsioni per l’intera settimana astrale, dall’8 al 14 maggio 2023.

I FATTI VOSTRI NON VA IN ONDA SU RAI DUE: IL PROGRAMMA TORNA DOMANI

Mancheranno poi le classiche interviste sui casi di cronaca di Salvo Sottile, ma anche il caffè dello stesso presentatore con personaggi nati del mondo dello spettacolo. Niente da fare anche per gli interventi sempre interessanti del prof Broccoli, ma anche le musiche del maestro Palatresi, il gioco del porcellino e le imitazioni di Emanuela Aureli.

Ovviamente la “sosta” del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, è solo temporanea, visto che domani il programma di Rai Due, che va in onda ininterrottamente da 33 anni, precisamente dal 1990, tornerà regolarmente sul secondo canale, in diretta, durante la giornata di mercoledì 9 maggio 2023. L’appuntamento è quindi fissato come sempre a poco dopo le ore 11:00, con la diretta che si chiuderà poi alle 13:00 come da copione.

