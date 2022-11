I Fatti Vostri non va in onda: perchè?/ Su Rai Due Consegna dei Collari d’Oro Sport

La puntata di oggi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, non andrà in onda come regolarmente. Lo show condotto da Salvo Sottile, con la collaborazione della bella e brava Anna Falchi, ma anche del professor Broccolo, del maestro Palatresi, della grande imitatrice Emanuela Aureli e del classico oroscopo di Paolo Fox, salta la puntata odierna per dare appuntamento domani alla solita ora, alle 11:15 circa subito dopo il Tg2 Sport. Come mai oggi I Fatti Vostri non va in onda?

Uomini e donne, anticipazioni 14 novembre/ Ida non dimentica Riccardo? L'accusa

La seconda rete della tv pubblica sta mandando in onda in diretta in questi istanti lo “Speciale Tg Sport: Cerimonia di Consegna dei Collari d’oro al Merito Sportivo”, presentato così: “Durante la cerimonia vengono celebrati e premiati i campioni dello sport e le associazioni e personalità sportive italiane, che si sono distinti nell’anno 2022, alla presenza delle massime autorità dello Stato. – Conducono Arianna Secondini, Marco Franzelli Ospiti Giovanni Malagò – Presidente CONI Luca Pancalli – Presidente CIP”. Si tratta quindi di un evento sportivo in cui appunto verranno celebrati i più grandi sportivi che si sono distinti durante questo 2022 che volge lentamente verso la sua conclusione.

Selvaggia Lucarelli: "Enrico Montesano squalificato? Colpa sua"/ "Non potevo tacere"

I FATTI VOSTRI NON VA IN ONDA: IL PROGRAMMA TORNERA’ DOMANI

L’evento durerà circa un paio d’ore, di conseguenza la diretta di Rai Due si prolungherà fino alle ore 13:00, quando poi scatterà il Tg2. La consegna dei Collari d’Ori al Merito Sportivo è in corso in quel del Palazzo H, all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico a Roma, alla presenza di numerose autorità, fra cui il neo-ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Ovviamente I Fatti Vostri tornerà regolarmente a partire da domani, martedì 15 novembre 2022, sempre al solito orario e sempre su Rai Due, riprendendo poi la consueta programmazione fino a venerdì prossimo. Lo show di Salvo Sottile scatterà con il consueto meteo del colonnelo Morico, quindi il gioco del maialino, le storie di cronaca e attualità con interviste esclusive, l’oroscopo di Paolo Fox, e il viaggio nella cultura e nel passato della tv con il Prof. Broccolo e non solo.

Rai, rissa nella sede di Milano/ Forze dell'ordine costrette a intervenire

© RIPRODUZIONE RISERVATA