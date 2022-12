I Fatti Vostri non va in onda, perchè?/ Su Rai Due in diretta la Coppa del mondo sci

E’ “saltata” la diretta del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Il noto show condotto da Salvo Sottile con Anna Falchi e i vari protagonisti dello spettacolo, dall’astrologo Paolo Fox e il suo oroscopo, passando dall’imitatrice Emanuela Aureli, quindi il maestro Palatresi e il professor Broccolo, non è attualmente in onda in diretta sul secondo canale della televisione pubblica. Il motivo? Lo show è saltato per lasciare spazio alla Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, e precisamente alla diretta di Bormio, in provincia di Sondrio. La telecronaca dell’evento è affidata a Davide Labate, mentre il commento tecnico ad Alberto Schieppati, con in studio da Bormio Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

La manche del campionato del mondo di sci durerà fino alle ore 13:00, di conseguenza I Fatti Vostri non andrà in onda nemmeno nella sua versione ridotta, visto che la linea passerà subito al TG2, il telegiornale del secondo canale. Il famoso programma del secondo canale darà forfeit anche nella giornata di domani, tenendo conto che anche per giovedì 29 dicembre non ci sarà la diretta de I Fatti Vostri per lasciare spazio sempre alla Coppa del mondo di sci.

I FATTI VOSTRI NON VA IN ONDA OGGI: APPUNTAMENTO AL 30 DICEMBRE

Domani andrà precisamente in onda il Super G maschile, sempre in diretta da Bormio e con telecronaca sempre nella mani di Davide Labate, con commento tecnico di Alberto Schieppati e in studio da Bormio Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Quando tornerà quindi in diretta I Fatti Vostri? L’appuntamento è fissato a venerdì 30 dicembre, l’ultimo appuntamento della settimana e nel contempo l’ultimo del mese e soprattutto dell’anno.

Alla luce del fatto che il 31 dicembre è sabato, e storicamente il sesto giorno I Fatti Vostri non va in onda, lo show di Salvo Sottile darà poi l’arrivederci ai suoi telespettatori al 2023, e a lunedì 2 gennaio, quando riprenderà appunto la regolare messa in onda dalle ore 11:10 circa, subito dopo il Tg Sport, fino alle 13:00 circa.

