I Fatti Vostri oggi non va in onda, perchè?/ Su Rai Due la Coppa del mondo di Sci

Il programma cult di Rai Due, I Fatti Vostri, non andrà in onda nella giornata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022. Il noto talk del secondo canale della televisione pubblica condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, con la collaborazione del maestro Palatresi, il professor Broccolo, la nota imitatrice Emanuela Aureli, oltre a Paolo Fox e al suo consueto oroscopo, darà appuntamento alla giornata di lunedì prossimo, 19 dicembre 2022. Ma perchè I Fatti Vostri non va in onda?

La domanda è decisamente lecita e la risposta è semplice. Attualmente su Rai Due è in corso la prima manche della Coppa del Mondo di Sci Alpino in diretta da St. Moritz (Svizzera), con la telecronaca di Enrico Cattaneo, il commento tecnico di Daniela Ceccarelli, e in studio Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. La prima manche durare fino alle 11:30 circa, dopo di che prenderà il via il Super G maschile in diretta dalla Val Gardena (BZ), con la telecronaca di Davide Labate, il commento tecnico Alberto Schieppati, e in studio sempre Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Lo sci farà quindi compagnia ai telespettatori di Rai Due fino alle ore 13:00 quando poi lascerà spazio al Tg2.

I FATTI VOSTRI NON VA IN ONDA OGGI: APPUNTAMENTO AL 19 DICEMBRE

I Fatti Vostri torneranno quindi in onda regolarmente lunedì 19 dicembre con i suoi consueti appuntamenti nel corso delle due ore di trasmissione, e per il programma di Rai Due questa è stata senza dubbio una settimana decisamente travagliata.

Nella giornata di ieri, giovedì 15 dicembre, il talk di Salvo Sottile è andato in onda in versione short, visto che alle ore 12:00 è stata ceduta la regia sempre allo sci, mentre mercoledì 14 dicembre, un’altra versione corta de I Fatti Vostri per via dell’intervento del presidente del consiglio Giorgia Meloni in Senato, in vista del suo primo Consiglio Europeo. Simpaticamente lo stesso Salvo Sottile ha commentato: “Chissà se riusciremo a fare ogni tanto una puntata intera”. Come dargli torto…

