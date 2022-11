I Fatti Vostri oggi non va in onda, perchè/ Su Rai Due stop anche a Ore 14 e BellaMa’

La trasmissione di Rai Due, I Fatti Vostri, noto programma in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in diretta sul secondo canale e condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, non andrà in onda oggi, martedì 22 novembre 2022, e non solo. Per via del campionato del mondo di calcio 2022, che ha fatto ufficialmente il suo esordio in Qatar domenica scorsa, la Rai ha dovuto stravolgere il suo palinsesto lasciando appunto spazio ai match del grande evento. Del resto su Rai Due verranno trasmesse in daytime ben 19 partite, di conseguenza la programmazione è stata per forza di cosa modificata per lasciare spazio al pallone.

Alice Neri trovata carbonizzata/ La madre: "me l'hanno ammazzata. Lei era felice"

“Ci rivediamo il 29 novembre”, hanno più volte precisato ieri Salvo Sottile e Anna Falchi durante la diretta de I Fatti Vostri, ed in effetti su Rai Due le partite saranno tutte concentrate nella prima settimana del torneo, durante la fase dei gironi. Delle 19 sfide in diretta sui Rai Due, ben sedici sono infrasettimanali, quindi fra lunedì e venerdì, e in programma alle ore 11, 14 e 17. Tenendo conto che I Fatti Vostri inizia alle 11:10 circa e si conclude alle 13:00, è facilmente intuibile come vi sia una sovrapposizione di eventi.

The Christmas Show, successo per anteprima film/ Nel cast Raoul Bova, Serena Autieri…

I FATTI VOSTRI OGGI NON VA IN ONDA: COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI RAI DUE

Salterà anche la programmazione del pomeriggio di Rai Due, a cominciare da Ore 14, trasmissione di cronaca nera condotta da Milo Infante, ma anche BellaMa’ di Pierluigi Diaco e Nei tuoi Panni di Mia Ceran, che poi torneranno regolarmente in onda a partire dl 28/29 novembre prossimi (Diaco e Cerano già in onda il lunedì 28 visto che l’ultima gara di quel giorno sarà alle ore 14:00).

Oggi, quindi, niente I Fatti Vostri di Salvo Sottile e Anna Falchi, visto che alle ore 11:00 scatterà Argentina-Arabia Saudita, prima di Danimarca-Tunisia delle ore 14:00, quindi Messico-Polonia delle 17:00 e infine Francia-Australia delle ore 20:00. Rai Due subirà anche una modifica nel weekend, tenendo conto che tre partite, ricorda ancora Davide Maggio, saranno trasmesse su Rai Due sabato e domenica prossimi: stop a Cook 40′, Check Up, Ti Sembra Normale? E Citofonare Rai 2.

Anna Vagli/ "Giandavide De Pau è un serial killer, nessun margine per seminfermità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA