I Fatti Vostri, oroscopo 2023 di Paolo Fox/ Diretta streaming e previsioni: amore, fortuna e lavoro

Oroscopo 2023: tutte le previsioni segno per segno di Paolo Fox

Come ogni anno, anche per la fine del 2022, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, da anni, svela le previsioni per tutti e dodici i segni svelando l’andamento dell’anno nuovo. Ogni giorno, Paolo Fox è il protagonista di una rubrica tutta sua all’interno del programma di Raidue “I Fatti vostri” e oggi, venerdì 30 dicembre, durante il momento dedicato all’oroscopo, Fox svelerà le previsioni per il 2023.

Come sarà il nuovo anno per ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci? Quale tra i segni suddetti sarà il protagonista di un anno assolutamente fantastico sotto tutti i punti di vista? Consigli e previsioni che nell’oroscopo Paolo Fox 2023 toccheranno le sfere dell’amore, lavoro e salute.

Oroscopo 2023, Paolo Fox: le anticipazioni delle previsioni

In attesa di scoprire cosa prevedono effettivamente le stelle per l’oroscopo 2023 di Paolo Fox, l’astrologo ha fornito qualche anticipazione secondo cui l’ariete vivrà un anno all’insegna dell’amore così come il Toro. Sarà un inizio d’anno abbastanza insidioso, invece, per i Gemelli mentre il cancro dovrà essere bravo a cogliere al volo le opportunità lavorative che busseranno alla porta. Quale segnale positivo in amore per il Leone da febbraio in poi mentre la sfera dei sentimenti sarà ancora insidiosa per la Vergine.

Problemi lavorativi, soprattutto all’inizio dell’anno, per la Bilancia mentre lo scorpione dovrà essere bravo a non cadere nelle provocazioni. Novità lavorative per il Sagittario mentre da marzo, il Capricorno vivrà un momento positivo in amore. Qualche preoccupazione sentimentale per Acquario e Pesci mentre nella sfera lavorativa ci sarà la necessità di fare delle scelte.

Oroscopo 2023, come vedere la diretta streaming di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Per non perdervi nulla delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2023, a partire dalle 11 di venerdì 30 dicembre, basta sintonizzarsi su Raidue e seguire l’ultima puntata dell’anno de I Fatti vostri al cui interno sarà dedicato ampio spazio alle stelle di Paolo Fox. Come per tutti i programmi Rai, tuttavia, è possibile seguire anche la diretta streaming.

Per farlo basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Grazie a Raiplay è possibile seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva o recuperare il tutto anche in un momento successivo.











