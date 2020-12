I Fatti Vostri oroscopo Paolo Fox 2021/ Diretta streaming e video, le previsioni…

I Fatti Vostri oroscopo Paolo Fox 2021, anticipazioni e diretta streaming: previsioni segno per segno

Il momento più atteso dell’anno, soprattutto di questo, è arrivato. Questo 2020 sta per concludersi e oggi a I Fatti Vostri andrà in scena l’oroscopo di Paolo Fox 2021 che sarà possibile seguire sia su Rai2 che in diretta streaming sul sito RaiPlay (al link che potete raggiungere cliccando qui). Toccherà al famoso astrologo tirare le somme di questo anno e, soprattutto, lanciare le sue previsioni sul prossimo per quel che riguarda salute, amore e lavoro segno per segno. Nella trasmissione condotta da Giancarlo Magalli lo sentiremo mettere in fila, segno dopo segno, momenti clou e momenti flop ma qualcosa ha già anticipato su Libero dove si è lasciato andare ad una serie di anticipazioni guardando in alto al cielo e alle stelle che stanno per cambiare la vita di molti, almeno a detta dell’astrologo.

Paolo Fox 2021 annuncia un anno di cambiamenti mentre Branko punta alla luna…

L’oroscopo di Paolo Fox 2021 a I Fatti Vostri confermerà che l’anno che verrà sarà un anno complesso in cui una serie di pianeti saranno in movimento così come la vita di tutti noi, con opzioni e sfumature diverse segno per segno. A detta dell’astrologo ci aspetta “un anno complesso, condizionato da una concentrazione di pianeti in Acquario, segno della rivoluzione e del caos ma anche di una nuova visione della vita”. Il mese a cui tutti dovremo guardare con un po’ di paura e un po’ di timore sarà quello di febbraio che, a suo dire, cambierà il destino di molti. Non sembra molto d’accordo Branko che, dall’altro lato, ha annunciato l’arrivo del nuovo anno all’insegna della luna guerriera e un po’ in lotta con altri pianeti e, quindi, di riflesso anche riguardo ai nostri segni. L’unica cosa che tutti sperano è quella di avere un 2021 che sia migliore del 2020.



