I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox 2022/ Diretta streaming e video: previsioni segni

I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox 2022, anticipazioni previsioni segno per segno

Oggi, venerdì 31 gennaio 2021, durante la puntata de I Fatti Vostri, saranno svelate le previsioni per il nuovo anno con il tradizionale oroscopo Paolo Fox 2022 per tutti i segni dello Zodiaco. Si tratta di un appuntamento imperdibile nel corso del quale a partire dalle ore 11.10 circa, il celebre astrologo snocciolerà le anticipazioni su ciò che sarà il prossimo anno, fornendoci i suggerimenti delle stelle in amore, lavoro e fortuna. Nel corso della trasmissione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo 2022 saranno come da tradizione corredate dagli immancabili grafici sull’andamento del nuovo anno.

Cosa dobbiamo aspettarci dal 2022? L’astrologo più popolare del piccolo schermo ha già fornito fino ad oggi le prime indicazioni sul nuovo anno. Chi riuscirà ad avere la meglio e chi invece faticherà un po’ di più? In attesa delle previsioni dettagliate dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, ecco quali sono quelle “in pillole” svelate in questi giorni dall’astrologo, a partire dal segno dell’Ariete, per il quale ha previsto un nuovo anno in arrivo decisamente più fortunato sia in amore che nel lavoro. Toro contribuirà a rendere felici le persone che ha intorno, oltre che ottenere premi importanti. I Gemelli saranno pronti ad ottenere buone notizie in amore da marzo, ma in generale sono pronti ad accogliere i nuovi cambiamenti, tra cui la possibilità di un nuovo impiego. I Cancro avranno un nuovo anno in cui dare spazio ai sentimenti ed all’amore, mentre il Leone riprenderà in mano i progetti che era stato costretto ad archiviare nel 2021. Vergine si sentiranno nuovamente circondati dalle persone care; Bilancia dovrà fare i conti con l’ansia ma l’inizio del 2022 sarà migliore, mentre lo Scorpione appurerà ancora di più quanto stia bene anche con se stesso. Il Sagittario nel nuovo anno dovrà vedersela con una seconda parte importante sul piano lavorativo. Il Capricorno inizierà il nuovo anno in bellezza sul piano dei sentimenti; l’inizio del 2022 per l’Acquario sarà faticoso sul piano della salute mentre i Pesci sono pronti a vivere intense emozioni nel nuovo anno!

Quanto sono veritiere e quanto no le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox? Ogni anno possiamo fare un bilancio di quanto detto dal noto astrologo nei precedenti oroscopi e tirare le somme. Lo stesso astrologo a Che tempo che fa ha dichiarato rispetto allo scorso anno: “Su una cosa ho azzeccato! Ed è scritto nero su bianco: la caduta del Governo Conte”. Per quanto riguarda il nuovo Presidente della Repubblica occorrerà attendere poiché pare non sia scritto nelle Stelle, almeno per il momento. Ma vediamo, prendendo come riferimento un personaggio noto, con chi ha “toppato” rispetto alle previsioni dello scorso anno.

Elodie, del segno del Toro, quest’anno avrebbe dovuto vivere grande fortuna in ambito amoroso. Tuttavia nel suo caso Paolo Fox non ci ha visto benissimo dal momento che la sua relazione con il collega Marracash è arrivata al capolinea preceduta da copiosi rumors. Fox, di contro, per i nati Toro aveva prospettato una svolta inaspettata in amore dopo un inizio complesso. Passiamo al segno dell’Ariete, primo dello Zodiaco nonché il segno di Tommaso Zorzi, trionfatore della precedente edizione del Grande Fratello Vip. In merito lo scorso anno l’astrologo ci aveva preso in pieno parlando di un nuovo anno in crescendo sul piano professionale, dopo un gennaio un po’ difficile, per poi dare spazio ad una ripresa ricca di impegni lavorativi, come poi si è dimostrato essere.

Come e dove vedere in diretta l’oroscopo 2022 di Paolo Fox

Gli appassionati di astrologia potranno gustarsi le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2022 per tutti i 12 segni dello Zodiaco direttamente in diretta televisiva, sintonizzandosi su Rai2 a partire dalle ore 11.10. Durante la trasmissione I Fatti Vostri, Paolo Fox si diletterà nelle previsioni del nuovo anno dedicando ampio spazio ai vari segni, in quanto con ironia ma anche precisione segnalerà l’andamento ed i relativi grafici, mese dopo mese, nei vari ambiti (lavoro, fortuna e amore). Non mancherà poi la consueta classifica al culmine della quale scopriremo quale sarà il segno più fortunato e baciato dalle stelle nel prossimo anno.

La diretta dell’oroscopo 2022 di Paolo Fox potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso il sito web o l’app ufficiale di RaiPlay. Nella categoria “on demand”, a poche ore dalla messa in onda sarà disponibile per la visione in replica ma in tal caso verrà in soccorso anche il canale Youtube ufficiale Rai sul quale come ogni anno verrà caricato l’oroscopo per poterselo rivedere mese dopo mese e tenere sempre traccia delle previsioni dell’affidabile astrologo.



