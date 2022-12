I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox 22 dicembre 2022/ Classifica segni: da Cancro a…

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri 22 dicembre 2022: dal Cancro alla Bilancia

E’ giovedì 22 dicembre 2022 e anche oggi, direttamente dal programma di Rai Due I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ha svelato il suo personale oroscopo. Si comincia con i nati sotto il segno del Cancro: “Due stelle per il Cancro. Forse siete lontani dalla famiglia, qualche riferimento non c’è più, o vi siete sentiti un po’ soli. Questa sensazione se appartiene anche alle coppie deve essere gestita con prudenza fino al 2/3 gennaio. Contenziosi del passato dovranno essere risolti. Ariete, non sono le giornate migliori per attivarsi e fare cose in più. Avete caricato la vostra auto elettrica, il pieno c’è, un pieno di emozioni positive, avete in mente cosa fare ma bisogna accendere il motore. Ci penserete un po’, a breve arriveranno le direttive per tagliare anche un grande traguardo nel 2023. Un po’ di attenzione fino alla fine dell’anno”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 dicembre 2022, prosegue così: “Sagittario. Cielo importante ma c’è un impedimento nel fare le cose che volete o vi siete caricati di troppi impegni e siete un po’ stanchi. Utile avvicinarsi all’amore in questo periodo soprattutto se avete scoperto una grande passione fra fine novembre e inizio dicembre. Non sopportate persone noiose o pigre. Bilancia, momento in cui avete paura che si presenti qualche fastidio. Da gennaio si riparte ma adesso c’è un po’ di titubanza. Se siete legati da tempo con una persona, attenzione a non mettere in discussione un rapporto. E’ probabile che avete lanciato delle aspettative su una persona che poi non si sono rivelate vere. Gemelli, luna in opposizione che invita alla calma. In questi giorni un po’ di cautela soprattutto nel fine settimane, spero che passiate le feste assieme a persone care, programmate qualcosa di piacevole ed emozionante”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, I Fatti Vostri 22 dicembre 2022: dal Capricorno all’Acquario

Continuiamo a scalare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 dicembre 2022, con i nati sotto il segno del Toro: “4 stelle per il Toro. State riacquistando grande consapevolezza di ciò che siete. Può capitare di mandare a quel paese, di fare qualcosa di diverso, ma queste separazioni sono desiderate quindi ciò che fate è importante per voi e non avete dubbi, giornata sì. Capricorno, sempre stabile nelle proprie idee. Se avete una persona amata ufficializzate la storia, da maggio a luglio saranno mesi molto belli. Il cielo vi porta ad avere successo con una prima parte del 2023 un po’ faticosa. Pesci, quando state bene è bello starvi vicini. A volte questa serenità la date troppo agli altri e ne rimane poca per se stessi. Capita di sentire la mancanza di qualcuno o di sopravvalutare un problema. Leone, ritrovate complicità e confidenza mancata ieri. Dovrete fare i conti con qualche disputa di lavoro e la cosa migliore in questo momento è aspettare che l’acqua passi sotto i ponti e vedrete che un nemico sarà meno ostile”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Quali sono i segni top di oggi? Lo scopriamo a chiusura della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 dicembre 2022: “Vergine, 5 stelle. Se siete stati male inizia una nuova partenza. Un blocco ci può far rendere conto che la vita può essere diversa da quella immaginata, in queste giornate cambierà qualcosa. Scorpione, emozioni contano ma anche la passione. Avete anche la necessità di confermare le emozioni del cuore. C’è chi dice che siete duri con voi stessi, recuperate un po’ di serenità. Acquario, dopo un inizio di settimana un po’ sbandato anche perchè l’Acquario è molto instabile. Cercate stabilità in attesa di una Venere molto bella dai primi giorni di gennaio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA