I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox 3 dicembre 2021/ Ariete e Cancro al top, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox: i primi quattro segni, le previsioni

E’ arrivato il momento di scoprire qual è l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 dicembre 2021 con le previsioni andate in onda su Rai2 nel corso del programma “I Fatti Vostri”. Non ci resta che scoprire, segno per segno, come sarà la giornata secondo gli Astri interpellati dall’esperto di astrologia, grazie alle sue sempre affidabili previsioni. Partiamo dal primo segno dell’Ariete: “a spingerti in avanti per queste giornate sarà una scorpacciata di pensieri di natura ottimistica. Un buon consiglio per oggi è quello di non prendere grosse decisioni e in questa giornata affronterai per fortuna, ulteriormente, un rilassamento di tipo psichico. Per ricaricarti le batterie ne devi subito approfittare coltivando le tue più grandi passioni”. I nati Toro avranno sicuramente bisogno a tutti i costi di farsi notare; non dovranno arrivare però al livello estremo di provocare gli altri. Presto ci saranno nuove conoscenze in amore e vi sentirete sempre in forma e sempre meglio con voi stessi. Recuperate però livello di energia, perché la stanchezza accumulata in tutto questo periodo è molta.

Il segno dei Gemelli potrà con le sue convinzioni influenzare molto gli altri. In vista delle feste di Natale potrebbe essere utile rivedere la propria dieta. In merito al segno del Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox ha svelato: “Dai conflitti che ti circondano, i nati sotto il segno del Cancro ne usciranno indenni, anzi, sarete proprio voi a placarli, molto bravi! Il contatto umano è il modo migliore per rilassarvi bene, specialmente per quanto riguarda l’aspetto psichico”.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi 3 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox alla trasmissione I Fatti Vostri si è poi concentrato sulle previsioni relative al segno del Leone, del quale l’astrologo più celebre del piccolo schermo ha commentato: “Sei preso completamente da sogni a occhi aperti e da pensieri e presto sarai totalmente realizzato e ispirato. Ultimamente hai fatto troppe cose insieme e la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi. Un consiglio è quello di prenderli del tempo per avere tranquillità e pace, proprio per ricaricare le pile”. Il segno della Vergine dovrà prendere delle decisioni radicali: “Ultimamente hai riflettuto molto sulla tua vita e ora è arrivato finalmente il momento di agire. In questi giorni la tua energia è stata minata dalle emozioni negative e tristi. Hai bisogno di fare qualcosa di concreto e di riuscirci al meglio”.

Passiamo al segno della Bilancia, il quale spiega Paolo Fox, “Per una generale valutazione, oggi la calma risulta favorevole, ti devi concentrare sull’essenziale. Cerca un momento di solitudine per ricercare la calma interiore, poiché gli obblighi sembrano faticosi”. Le previsioni per i nati sotto il segno dello Scorpione dicono: “Ad essere spensierata risulta l’atmosfera che ti circonda e non perdere la testa, ma riesci a darti lo stesso a nuovi piaceri della vita. Per attaccare il tuo stile di vita quotidiano ti senti in forma, però devi pensare anche di riequilibrare la tua dieta”.

Come sarà la giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? L’Oroscopo di oggi

Per il segno del Sagittario, l’oroscopo di oggi 3 dicembre di Paolo Fox preannuncia grandi novità in arrivo: “per te risulta molto semplice entrare in contatto con persone parecchio interessanti”, ha commentato l’esperto di Astri. Tuttavia, ha aggiunto, “Necessiti di movimento, il quale ti aiuterà a sbarazzarti dallo stress lavorativo e quotidiano. L’affaticamento e il nervosismo sono in agguato, basta solamente rallentare il flusso dei pensieri personali e rilassarsi maggiormente”. Come sarà invece la giornata odierna per i nati Capricorno? “Probabilmente noterai molto bene la mancanza di sensibilità in determinate persone e vedrai anche molto chiaramente tutti i giochi che avranno intenzione di attuare.Devi approfittarne di un transito energetico, nel quale sarai deciso a migliorare del vostro io interiore, infatti tienilo a mente”.

Ultimi due segni dello Zodiaco. Paolo Fox fornisce al segno dell’Acquario un valido consiglio per la giornata odierna: “non prenderti sul serio, dovrai seguire i movimenti di chi ti circonda. Avrai bisogno di tempo per poterti rilassare bene, prima che a prendere il sopravvento sia lo stress”. Infine, l’oroscopo dei nati sotto il segno del Pesci prevede che nella vita privata giungerà l’attesa calma e nelle discussioni c’è una continuità. Paolo Fox ha aggiunto: “Devi stare attento specialmente a non effettuare eccessi alimentari o esagerare troppo in ambito sessuale. I livelli di energia risultano positivi, quindi puoi mantenere alcune riserve”.



