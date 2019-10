I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox classifica 7-13 ottobre/ Scorpione e Cancro al top

La classifica settimanale di Paolo Fox

Ecco la classifica di Paolo Fox, segno per segno per l’intera settimana. Al dodicesimo posto il segno del Toro. In queste settimane metteranno sotto torchio tutti quelli che gli stanno attorno. Dovrete controllare anche le finanze perché se c’è un problema è probabile che dobbiate affrontare qualche rallentamento. Undicesima posizione per l’Acquario. Siete un po’ stanchi e avete avuto una estate pesante e siete sotto pressione. Mettete in discussione scelte e siete polemici, non vi va bene nulla, vi consiglio di essere cauti e se vi sentite bloccati è normale, attenzione in amore. Decimo posto per il Sagittario. Avete per tre giorni la luna dissonante e c’è un grande caos. Tra martedì e venerdì ci saranno stanchezza e intolleranza. Se dovrete fare delle scelte importanti sarà meglio farle oggi e domani. Bene l’amore, per una settimana non spettacolare ma attenzione alla forma fisica. Nona posizione per il Capricorno. Dovete fare attenzione ai rapporti con gli altri, settimana di recupero per i sentimenti. Ottavo posto per i Pesci. Da domani Venere inizia un buon transito, mettetevi in gioco. Preparatevi a vincere delle sfide, se avete avuto un calo tra mercoledì e venerdì potrebbe venirvi in mente una idea importante. Settima posizione per il Leone. La competizione per voi è un’arma a doppio taglio. La competizione però comporta stress. Voi spesso osservate quelli che vi circondano, ma avendo questa costante tensione, potrete vivere dei momenti difficili. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Oroscopo, I Fatti Vostri: Scorpione e Cancro al top

Sesto posto per la Bilancia. Siete molto saggi e in questi giorni avete un bellissimo cielo, anche per i sentimenti. Attenzione alle collaborazioni perché vorreste fare delle cose ma dovete fare altro e vi dovete adattare. Quinta posizione per i Gemelli. Settimana che lascia a desiderare ma sono stelle importanti per sbloccare trattative e questioni di carattere economico. Quarto posto per l’Ariete. Non ci sono grandi novità ma è importante rivalutare l’amore, se avete difficoltà nel lavoro magari potreste consolidare un rapporto. Terza posizione per la Vergine. Per quanto riguarda i rapporti con gli altri questo oroscopo è ottimale, via libera all’amore e la chiarezza. Secondo posto per il Cancro. Venere da oggi è favorevole, anche Mercurio lo è. Potrete avere una chiamata e qualche soldino in più. Potreste concludere un buon accordo e un buon affare, è un grande cielo. Prima posizione per lo Scorpione. La Luna è favorevole, oggi e domani siete un po’ arrugginiti ma tra mercoledì e venerdì potrete strapazzare d’amore le persone che amate. Potreste anche risolvere un problema su come recuperare soldi e forma fisica. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

I Fatti Vostri, anticipazioni puntata 7 ottobre 2019: info streaming

A breve tornerà nello studio de I Fatti Vostri, la classifica settimanale di Paolo Fox, in onda sulla seconda rete di Casa Rai. L’astrologo avrà modo di indagare e valutare le stelle, per le previsioni dettagliate segno per segno. Dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia, per gli appassionati dello zodiaco questo rimane un appuntamento imperdibile. Se volete visionare questo spaccato televisivo anche in streaming, potrete farlo tramite il Personal Computer. Vi basterà recarvi sul portale ufficiale di RaiPlay e cliccare sulla “Diretta” per visionare la trasmissione live. In alternativa, a poche ore di distanza dalla messa in onda potrete recuperare le informazioni anche in replica. Se siete in mobilità, potrete recuperare il programma tramite l’applicazione per dispositivi mobili, da cellulare e tablet. In questo caso, oltre ad avere una connessione dati, dovrete anche scaricare l’app dallo Store e fare l’accesso o tramite Facebook, oppure tramite mail. Utilizzando il social network, le operazioni di accesso si semplificheranno di molto. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Come andranno le stelle della settimana? In attesa di scoprire l’oroscopo con la sua classifica le previsioni segno per segno

Riassumendo il “Paolo Fox – pensiero”. Partiamo dall’Ariete e Giove schierato dalla vostra parte. Secondo l’oroscopo sarete molto positivi e gioiosi e la vostra energia farà in modo di ribaltare gli eventi e offrirvi nuove possibilità, sia nel lavoro che per la vita privata. Se non riuscite a trovare conferma in tutti su ciò che state facendo, proseguite ugualmente. Per il Toro si prospetta un periodo abbastanza a favore. Alcuni pianeti saranno dalla vostra e potrete realizzare dei progetti che vi stanno a cuore. Netta ripresa per il segno zodiacale dei Gemelli. Dopo alcune settimane decisamente in opposizione, le cose incominciano ad andare un po’ meglio e siete in ripresa. Tutto andrà meglio, dal lavoro alla vita sociale e le relazioni con gli altri. Il Cancro potrà risolvere delle situazioni pratiche e finalmente tornerà ad essere attivo. Non mancheranno sorprese e novità.

Il segno zodiacale del Leone secondo l’oroscopo avrà molta voglia di incontrare gente e facce nuove. Sarete particolarmente estroversi e divertenti e catturare l’attenzione sarà semplice per voi. Nonostante qualche piccolo “incidente” di percorso, dovrete solo fare attenzione a non esporvi troppo, altrimenti rischierete pure di scatenare qualche polemica di troppo. Per la Vergine ci saranno ottimi risultati in vista. Avrete particolarmente benessere, specie in famiglia, e le cose cambieranno anche dal punto di vista emotivo. La Bilancia si avvia ad una giornata particolarmente luminosa. Sarete in perfetto equilibrio e avrete ottimi rapporti interpersonali. Lo Scorpione si scontrerà con alcune difficoltà. Sarete molto creativi e dotati di fortissimo intuito e, per merito della vostra spiccata fantasia, avrete modo di ribaltare gli eventi e alcune incomprensioni che si verificheranno in famiglia.

Per il segno del Sagittario, l’oroscopo ci parla di spensieratezza ritrovata e molto affetto attorno a voi. Di solito, per merito della vostra empatia, riuscite sempre a fare in modo di farvi apprezzare e diffondere del calore umano attorno a voi. Siete alla ricerca del benessere personale e lo troverete con attività rilassanti e creative. Il segno del Capricorno si troverà di fronte ad una giornata particolarmente movimentata e vi sentirete creativi più del solito. Siete anche alla ricerca di amicizie del passato e, proprio in questi giorni, potrete ritrovare volti cari. Il segno dell’Acquario si sente molto leggero. In una settimana (passata) molto ostile, avrete voglia di essere dinamici e di svagarvi. Per i Pesci ci saranno ancora alcune cose da risolvere ma il vostro ottimismo si schiererà dalla vostra parte.



