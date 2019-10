I FATTI VOSTRI, OROSCOPO PAOLO FOX/ Classifica 14-20 ottobre: segni e info streaming

A breve andrà in onda sulla seconda rete di Casa Rai, il mitico oroscopo di Paolo Fox. Volete seguire la classifica settimanale anche in diretta streaming e non sapete come fare? Non preoccupatevi! Per visionare i contenuti in “diretta”, potrete collegarvi al portale ufficiale di RaiPlay e recarvi su “Dirette” e successivamente su “Rai2”. Vi consigliamo di iscrivervi preventivamente in quando, dopo “tot” minuti il sito ve lo chiederà obbligatoriamente per proseguire a visionare i contenuti. Questa fase dedicata alla registrazione è molto semplice e veloce in quando, se disponete di un profilo di Facebook, potrete direttamente collegarlo al vostro accesso. Stessa cosa se disponete dell’applicazione ufficiale da scaricare per iOS e Android dagli Store. In questo modo, potrete visionare l’oroscopo di Paolo Fox anche in mobilità, ovunque voi siate. Sempre con lo stesso procedimento, potrete guardare la replica streaming a poche ore di distanza dalla messa in onda televisiva. Se invece volete guardare i contenuti in “real time”, l’oroscopo va in onda verso la fase finale de I Fatti Vostri, intorno alle 12.30 circa. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Oroscopo settimanale di Paolo Fox

Cosa prevedono le stelle di Paolo Fox? In attesa dell’oroscopo con la classifica settimanale in onda su Rai2 nel corso de I Fatti Vostri, scopriamo le altre indicazioni affidabili, dal settimanale DiPiùTV. Spazio per i segni top ed anche quelli flop, prima di vedere il celebre astrologo interagire con il suo pubblico dalle 12.30 circa fino al termine dell’appuntamento con protagonisti Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno. Per molti segni dello zodiaco sarà una settimana altalenante, con emozioni impegnative e altre sensazioni più sgradevoli. Il Sagittario vivrà una buona settimana, ricca di persone importanti e momenti da tenere nel cuore. Prendetevi un momento di pausa tra giovedì e venerdì e abbiate premura di curare gambe e articolazioni. Buon momento anche per i Pesci, sfruttando appieno la parte centrale di ottobre che potrebbe portarvi risultati molto interessanti. Luna in stato ottimale anche per gli amici del Toro; potrete ricevere delle sorprese che non vi aspettavate, anche durante i prossimi giorni e non soltanto nelle prossime ore. Occhio alle finanze, evitare di spendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox: stelle settimanali di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Proseguiamo l’oroscopo della settimana con un riassunto di ciò che potrà accadere al segno del Leone. Avete tanta voglia di fare ma purtroppo non siete di buon umore. Avete paura di affrontare il futuro perché vi precedono delle incertezze. Qualche piccolo disagio dal punto di vista economico. Giovedì potreste incontrare una persona molto importante per il vostro futuro. La Vergine darà vita ad una settimana particolarmente interessante. Le stelle sono dalla vostra parte e vi stimolano ad avere delle belle relazioni interpersonali, in particolare con i segni zodiacali del Cancro, i Gemelli ed i Pesci. Cercate di sfruttare a vostro fare queste buone vibrazioni. La Bilancia sarà alle prese con una giornata un po’ agitata per “colpa” della Luna in opposizione che vi provocherà qualche grattacapo di troppo. Se avete dei problemi sul lavoro, sarebbe il caso di affrontarli. Non lasciatevi abbattere dai problemi personali. Proseguiamo con lo Scorpione e la giornata decisamente confusa. Vi portate appresso molta stanchezza fisica ma soprattutto mentale. Per fortuna, la settimana inizierà meglio del previsto e vi farete valere anche in amore.

L’oroscopo di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno vivrà un lunedì particolarmente passionale. Avete tanta energia dentro di voi e dovrete solo tentare di diffonderla nella maniera più opportuna. Molta confusione invece per l’Acquario. C’è qualcosa che non vi rende sereni e volete cambiarla. Attendere l’anno nuovo per scoprire tutte le novità in tal senso. Per scoprire in dettaglio l’intera settimana astrologica, vi invitiamo a restare sintonizzati sulla seconda rete di Casa Rai, per seguire le nuove indicazioni delle stelle per l’oroscopo dei prossimi giorni che verranno reste note nel corso della parte finale de I Fatti Vostri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA