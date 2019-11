I Fatti Vostri/ Oroscopo Paolo Fox, classifica di oggi 1 Novembre 2019: i top e flop

Analisi dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Novembre

I SEGNI AL TOP – Ecco i segni al top di Paolo Fox per la giornata di oggi 1 novembre ai microfoni de I Fatti Vostri. Ariete: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. Qualcuno lavora anche nel weekend, non si può abbandonare un ruolo. Si deve essere costanti. Il senso di precarietà può essere legato a magari a qualche certezza maturata di recente. Cancro: il segno parte decisamente bene questo weekend con quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Si ha bisogno di emozioni che valgono molto e possono dare riscontro. Negli ultimi 10 giorni di ottobre potrebbe essere accaduto qualcosa con una splendida situazione astrologica. Capricorno: amore, lavoro a cinque stelle fortuna quattro. Questo cielo impegna, ma dà tante risorse in più. I progetti che si portano avanti sono a lunga scadenza e conservazione. Molto presto ci sarà un evento epocale che c’è stato solo nel 1961 e cioè Giove e Saturno si incontreranno in Capricorno. Questo è importante. Fu l’anno in cui i giovani parlarono e ci furono delle ribellioni. Si sarà protagonisti di questa ribellione e di una decisione epocale per la vita.

I SEGNI FLOP – Voltiamo pagina e analizziamo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni flop. Bilancia: Venere è in aspetto buono. Tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Si è un po’ troppo impetuosi per diversi motivi, serve ora una reazione. Si vive un momento un po’ particolare e duro da affrontare. Sagittario: amore tre stelle, lavoro e fortuna quattro. Il segno è magnetico con Giove nel segno che porta molte emozioni. La chiave del successo è fare le cose con naturalezza e questo successo si rinnova con Venere che entra nel segno. Acquario: amore tre stelle, lavoro e fortuna quattro. L’amore è sottotono perché ad ottobre ci sono state delle tensioni quindi bisogna assolutamente recuperare. Non c’è tanto malessere per la coppia, ma c’è un malessere dell’attuazione di alcuni progetti.

