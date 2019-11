I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox/ Classifica di oggi 5 novembre: quali i segni in crisi?

ANALISI DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX, LA CLASSIFICA A I FATTI VOSTRI DI OGGI 5 NOVEMBRE

Saliamo leggermente in classifica sempre seguendo l’oroscopo Paolo Fox e andiamo a vedere da vicino quali sono i segni che si sono meritati 3 stelle. Toro: bisogna puntare sull’autunno, su queste giornate. Alcune sono faticose, oggi Luna dissonante, perché si devono fare tante cose. La giornata è un po’ fastidiosa per il lavoro e anche in famiglia ci può essere disagio. Leone: come il Toro il segno ha la Luna dissonante e deve fare attenzione nei rapporti con gli altri. Spesso si guarda la vita come una classifica con la voglia di puntare in alto per sorpassare gli altri. Certo può essere evolutivo cercando di superare gli altri, ma se è un continuo competere può diventare uno stress. Bilancia: molti nati sotto questo segno hanno una grande classe, si cercano sempre delle scelte migliori. Il segno si sente in un ambiente dove si riesce a fare quello che si desidera ma entro alcuni limiti. Se c’è una crisi di coppia si deve sminuirla. Capricorno: alcune componenti elettroniche hanno il tasto reset, questo è una metafora di chi sta ripartendo da zero. (agg. di Matteo Fantozzi)

OROSCOPO, QUAL SONO I SEGNI IN DIFFICOLTÀ?

Analizziamo il fondo della classifica per raccontare l’oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri con i segni che hanno meritato 3 stelle. Gemelli: la Luna è molto passeggera. Il segno si sente strapazzato e ultimamente c’è un po’ di agitazione. Si deve guardare a dicembre come mese della grande liberazione. Le stelle non sono così categoriche anche se dal 2 dicembre c’è una situazione astrale differente. Certe cose però si iniziano a intravedere già adesso. Vergine: questa è una giornata in cui si è un po’ fuorigioco con 3 giorni agitati. Il segno avrà un 2020 di grandi risorse, quindi bisogna aspettare quel momento per diventare re dello zodiaco. Acquario: sta capitando che tutti i giorni ci siano cose da verificare e discutere. Magari c’è una bolletta da contestare, una multa, qualcosa che insomma da fastidio anche se si può risolvere ma portano via tempo. (agg. di Matteo Fantozzi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA