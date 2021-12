I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 1 dicembre/ I segni top e flop

Scopriamo insieme anche oggi, 1 dicembre 2021, la classifica dell’oroscopo Paolo Fox. L’astrologo è stato ospite come di consueto negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, svelando gli astri per le prossime ore. Si comincia dall’ultima posizione, oggi occupata dal Cancro: “Un po’ di luce sarebbe necessaria in casa Cancro, 2 stelle anche oggi, io credo che abbiate iniziato la settimana in maniera molto confusa. Poi naturalmente la mia è un’opinione, come dico sempre “crepi l’astrologo”. In questo momento però c’è qualcosa di strano nella vostra vita di relazione. Proprio lunedì ho accennato a questa particolarità dell’oroscopo: voi siete opposti, nello zodiaco, al degno del Capricorno e il Capricorno rappresenta un po’ l’isolamento, la riflessione in un angolo. Voi avete questo tipo di atteggiamento, proprio perché opposti al Capricorno, perché anche voi, quando c’è qualche problema, avete la tendenza a mettervi in un angolo, un po’ come fanno i gatti quando stanno male”.

“Magari – ha continuato l’astrologo – non c’è questo grande malessere però in questi giorni c’è bisogno di riflettere. Avete due modi di reagire: o diventate molto polemici oppure se siete dei Cancretti un po’ remissivi o più tranquilli, in questo momento semplicemente siete turbati. Fatto sta che ci saranno delle novità, ma vi chiedo di aspettare se, soprattutto in amore o in famiglia, ci sono delle questioni che non vanno”.

Due stelle anche per il Capricorno che indietreggia portandosi all’undicesimo posto della classifica di oggi, 1 dicembre 2021, dell’oroscopo Paolo Fox: “In generale questa è una settimana importante, ma questa dissonanza della Luna oggi si fa sentire, per cui non saranno pochi Capricorno che saranno un po’ giù di corda. Poi ricordatevi sempre: quando iniziano i primi freddi con le prime temperature un po’ basse, il Capricorno un po’ di acciacchi li ha. Secondo l’astrologia tradizionale, a volte il Capricorno ha questa tendenza ad avere problemi alla cervicale e alle articolazioni. Comunque in questo momento è importante che voi pensiate all’amore, perché l’amore scalda, è come una sabbiatura. Quindi proprio perché siete un po’ incriccati, oggi avrete bisogno di qualche coccola in più”.

PAOLO FOX, CLASSIFICA OROSCOPO OGGI 1 DICEMBRE 2021: “TORO INFASTIDITI”

Si sale con la classifica di oggi, 1 dicembre 2021, dell’oroscopo Paolo Fox, e si arriva al decimo piazzamento, dove con 3 stelle troviamo i nati sotto il segno del Toro: “I Toro in questo momento sono un po’ infastiditi – racconta Paolo Fox – ci sono dei Toro tranquilli, sereni, però può darsi che in famiglia ci sia qualcosa da rivedere. Voi siete persone molto forti e amate le certezze, però vi dà fastidio che gli altri siano gelosi, vi dà fastidio che gli altri siano un po’ tosti nei vostri confronti. In altre parole, voi in qualche modo a volte vi comportate in una maniera ostinata, ma detestate le persone che sono ostinate con voi. Cercate un equilibrio in questa giornata particolare e in questa metà della settimana”.

Tre stelle e nona posizione per i Gemelli: “Bisogna mettere in chiaro certe questioni, soprattutto se sta per finire un accordo di lavoro o magari, se entro dicembre o gennaio, dovrete rinnovarlo. Questo è molto importante. I gemelli in questo momento hanno una bella capacità di azione a livello mentale, però abbiamo un Mercurio un po’ strano, per cui ogni tanto vi sentite affaticati, anche a livello psicologico. un po’ di relax!”.

Anche la Bilancia guadagna oggi solamente tre stelle, occupando l’ottava posizione nella classifica del 1 dicembre 2021 dell’oroscopo Paolo Fox: “Mi auguro che voi non abbiate grandi tormenti d’amore – racconta Paolo Fox in diretta tv -perché altrimenti questo è un periodo particolare. Se una persona vi dice “non ti amo più”, chiaramente rimanete feriti, però ne apprezzate l’onestà. Voi però non lo fate, non riuscite a dire a qualcuno che qualcosa non va: cercate sempre di rimandare, avete paura del giudizio, di rovinare tutto. In realtà queste indecisioni bisogna cercare di superarle. Se avete un grande amore, nessun problema, però vi è capitato già dalla scorsa settimana di non essere proprio al top. Curate di più la forma fisica anche oggi”.

Tre stelle anche per i Pesci, che stanno attraversando un periodo un po’ a corrente alternata (ieri erano in prima posizione): “Un giorno va bene, il giorno dopo vi sentite un po’ agitati. Ieri ho concluso dicendo che non avete assolutamente bisogno dell’astrologo, in realtà nessuno ha bisogno dell’astrologo, però in particolare in nati sotto il segno dei Pesci, perché vi capita di vivere delle intuizioni pazzesche. Voi pensate di essere spesso guidati da una persona che non è più nella vostra vita, avete questa forza e spiritualità eccezionali e forse non avete tutti i torti. Soprattutto vi regalate qualche emozione in più perché se noi dovessimo pensare che la nostra vita è fatta solo di materia, di quello che viviamo e di incontri freddi e glaciali, penso che tutti cederemmo le armi. Invece il segno dei Pesci ci insegna qualcosa di più, come una terza dimensione, o comunque abbiamo bisogno di credere in questo. Emozioni un po’ in calo questa stasera, attenzione”.

Si guadagna invece 4 stelle l’Ariete, per cui Paolo Fox spiega: “Un giorno vi sentite più coraggiosi, l’altro un po’ meno: l’importante è andare avanti e questo è un cielo importante, tra l’altro, a breve, avremo anche la Luna favorevole. Preparatevi un weekend di passione”.

OROSCOPO PAOLO FOX, CLASSIFICA DI OGGI 1 DICEMBRE 2021, LA TOP 5

Ed eccoci entrati nella top 5 della classifica dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 dicembre 2021, a cominciare dal Leone, che ottiene 4 stelle: “Anche per voi è probabile che fra sabato e domenica nasca una bella emozione in più. Giocate un gioco nuovo, cercate di fare delle cose diverse dal passato, perché sarete premiati! Incontri molto favoriti”. Stesso numero di stelle, ma una posizione più in su, per i Vergine: “Torna in auge il segno della Vergine, 4 stelle, perché abbiamo visto che ieri era un po’ giù di corda. Forse avete dormito meglio? Comunque in questi giorni cercate di fare progetti per i futuro: siete avvantaggiati”.

Medaglia di bronzo per lo Scorpione, anche lui premiato con quattro stelline: “In questo periodo tutto quello che fate è importante, anche se riuscite a staccarvi da pensieri negativi, ancora meglio! Ricordiamo che i rapporti con il segno dei Pesci e con il Capricorno, possono funzionare di più”. Sul secondo gradino del podio, invece, spazio al Sagittario, il primo degli unici due segni di oggi con 5 stelle: “Viaggi, spostamenti, cambiamenti, lo so che è un periodo un po’ difficile per programmare qualcosa di particolare da questo punto di vista, però anche i viaggi con la fantasia funzionano bene e andrete incontro, ve lo dico in anticipo, a un Capodanno importante, con la Luna attiva”. Infine il primo posto assoluto della classifica di oggi, 1 dicembre 2021, dell’oroscopo Paolo Fox, occupato dall’Acquario: “Molto importante anche l’oroscopo dell’Acquario, che oggi ha una grande vitalità: incontri ed emozioni. Io spero che abbiate già una persona nel cuore: grandi progetti con la persona giusta al proprio fianco”.



