I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 2 dicembre 2021/ Sagittario sottotono, Pesci al top

E’ giunto il momento di scoprire la classifica dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 dicembre 2021. Come ogni mattina il noto astrologo è stato ospite negli studi de I Fatti Vostri su Rai Due, snocciolando segno per segno la consueta graduatoria. Si comincia dalla 12esima posizione occupata oggi dai nati sotto il segno del Toro, 2 stelle: “Lo vedo sempre un po’ pensieroso. Magari a livello pratico avete le idee chiare, nel lavoro le cose possono anche funzionare, però ritengo che i Toro in famiglia e in amore debbano chiarire alcune cose che o non vanno, o comunque devono essere spiegate. Quando vi arrabbiate diventate furibondi ed è molto difficile parlare con voi, però chi vi conosce sa bene che dopo cinque minuti vi passa. Allora io consiglio, più che ai Toro, alle persone che stanno con i Toro, di ripassare più tardi se oggi li vedete un po’ fuori di testa”. Undicesimo posto per la Bilancia, altro segno con due stelle: “Sta attraversando delle giornate in cui deve fare delle scelte. Quando la Bilancia deve fare delle scelte inevitabilmente si trova un po’ spiazzata, perché ha paura di perdere delle sicurezze o magari di acquistare delle incertezze mascherate da sicurezze. Allora, calma e sangue freddo: in famiglia, in amore, nei rapporti genitori-figli, perché è come se in questi giorni ci fossero delle tensioni. I Bilancia più forti potranno anche parlare chiaro, alzare la voce, altri invece aspetteranno che passi la tormenta”.

Alla decima posizione della classifica dell’oroscopo Paolo Fox del 2 dicembre 2021 i Gemelli, che oggi si aggiudicano 3 stelle: “Il fatto che in questi giorni abbiate tante cose da fare e soprattutto tante cose da dire è importante: Giove e Saturno sono sempre in aspetto buono. Non sono pochi i nati Gemelli che hanno iniziato un lavoro con altre persone attorno, da settembre, e che hanno cambiato gruppo, entourage: questo è bello. Cercate di fare in modo che la noia non entri nella vostra vita, soprattutto questa sera e soprattutto in amore”. 3 stelle e nona posizione per il Cancro: “Questo è un altro segno zodiacale che secondo me sta un po’ rimettendo in discussione tante cose – racconta Paolo Fox – forse anche i sentimenti. Il fatto che questa Venere sia in opposizione, e lo sarà fino ai primi di marzo, comporta anche la revisione di certi progetti, non solo d’amore, ma anche di lavoro. In coppia si cresce: se uno dei due cresce, a livello motivo, psicologico, più dell’altro, ci sono degli scompensi da colmare. Attenzione nelle relazioni nate da poco”. All’ottavo posto, stranamente un po’ sottotono, troviamo il Leone: “E’ un po’ in calo, ma niente di grave – rassicura Paolo Fox – anzi domani vi assicuro che ci sarà una bella situazione e tra l’altro vi parlerò di un weekend molto forte. Difficile non vivere una grande passione, addirittura anche una passione estemporanea, fisica. Ci sono alcuni segni zodiacali che si innamorano per lo più di testa e altri che guardano anche l’aspetto esteriore delle persone: potreste essere affascinati e, in questo fine settimana che sta per arrivare, ci saranno novità”.

QUALI SNO I SEGNI IN CRISI SECONDO L’OROSCOPO PAOLO DI OGGI 2 DICEMBRE 2021?

Nelle retrovie, ed altra novità rispetto alla consuetudine, un altro segno di fuoco come il Sagittario, che oggi si piazza al 7° posto della classifica dell’oroscopo Paolo Fox del 2 dicembre 2021: “La Luna entrerà nel vostro segno zodiacale fra qualche ora. Questo vuol dire che anche per voi, come per tutti i segni di fuoco, le giornate tra venerdì e domenica saranno molto importanti. Io vi chiedo però, se ci sono delle questioni di lavoro, di soldi, legali da mettere a posto, di chiarire tutto entro dicembre. A volte è meglio osservare un atteggiamento prudente, è meglio arrivare a un compromesso, piuttosto che entrare in battaglia”. Si sale di classifica e si arriva al sesto posto, dove con quattro stelle troviamo i nati sotto il segno dell’Ariete: “Vedete che i segni di fuoco, piano piano, in vista del weekend vanno forte? Non posso dire “super Ariete” nel lavoro, però l’importante è iniziare, cominciare qualcosa di nuovo. Mettete a posto delle questioni legali: per chi ha una causa, chi ha problemi per un affitto, una società ecc., avrà nel 2022 un maggio importantissimo e intanto dedichiamoci ai sentimenti. Il fine settimana pretende attenzione”. La prima posizione della top 5 della classifica dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 dicembre 2021, è invece occupata dalla Vergine: “Molto bello questo cielo per mettere a posto tante cose, per riorganizzare la vostra vita. Molti mi dicono: “Io sono della Vergine ma sono disordinato”: probabilmente sarete disordinati, raro che la Vergine non abbia ordine anche nei cassetti, però può accadere. Avrete però certamente un ordine mentale, perché per voi è molto importante mantenere una certa logica nel fare le cose e, di conseguenza, tutte le persone che non sono logiche, bislacche e imprevedibili un po’ vi infastidiscono, magari vi incuriosiscono, ma certo non vi piacciono. Cercate di allontanarvi da tipi poco chiari”.

CLASSIFICA OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 2 DICEMBRE 2021: LE PRIME 4 POSIZIONI

Quarto piazzamento per lo Scorpione, con 4 stelle: “Questo pungiglione che avete nel segno dev’essere in qualche modo svuotato di tutto quel po’ di veleno che un po’ accumulate per colpa degli altri. Cercate di farlo diventare una pozione magica, cercate di farlo diventare un qualcosa di importante. Pungolate le persone che vi possono dare qualcosa di più, in un fine settimana che si prospetta interessante”. Ed eccoci giunti ai tre segni migliori della classifica dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 dicembre 2021, a cominciare dall’Acquario: “È molto bello questo cielo, io posso dire solamente che gli Acquario che non stanno bene sono quelli che non riescono a fare tutto ciò che vogliono, o vorrebbero. Perché l’Acquario, ogni tanto, quando non ha il coraggio di fare le cose, se la prende con gli altri: “Ah mi bloccano, ah sono sottoposto a un potere che non capisco”. Volere è potere, per cui se c’è qualcosa che non va si può far un investimento nuovo, sulle proprie capacità”.

Medaglia d’argento per il Capricorno con 5 stelle: “Fortunato chi si innamora di una persona del Capricorno: magari avrete accanto un tipo non proprio pieno di effusioni, ma nel momento del bisogno ci sarà e adesso voi avete bisogno di recuperare fiducia in voi stessi”. E al primo posto della classifica dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 dicembre 2021, infine, un altro segno che sta vivendo un periodo senza dubbio positivo, quello dei Pesci: “Sfruttatela questa giornata – consiglia Paolo Fox – perché oggi avrete una Luna importante, mentre nel fine settimana non escludo che qualcuno ritorni al passato: questo stramaledetto passato, che fa parte della vostra vita, ma che ogni tanto vi pone degli interrogativi e degli incubi da cui dovete uscire. Emozioni in corso per una giornata positiva”.



