I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox: classifica settimanale 17-23 maggio/ Segni d’aria al top

Oroscopo Settimanale Paolo Fox, I fatti vostri

Anche oggi, lunedì 17 maggio, come ogni inizio settimana arriva puntale l’Oroscopo Paolo Fox a I Fatti vostri. L’astrologo ha annunciato la classifica dei segni zodiacali per la settimana che inizia. Scopriamo insieme i segni più fortunati e quelli meno fortunati e le stelle che influenzeranno i prossimi giorni. Al dodicesimo posto, ai piedi della classifica di Paolo Fox, troviamo il Sagittario. In questo momento siete in conflitto con voi stessi. Ci sono problematiche che riguardano la noia, che in amore è cattiva consigliera. Questa settimana eliminate i pensieri di troppo e appena potete divagate. All’undicesimo posto troviamo la Vergine, con Venere e Mercurio dissonanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Sono pianeti veloci che vi danno alcuni pensieri, ma velocemente passeranno. I nati sotto il sego della Vergine hanno problemi nell’ambiente in cui si trovano, anche perché dal 13 maggio Giove è in opposizione. Iniziate a pensare all’autunno, l’amore è un po’ relegato in un angolo. Decimo posto per lo Scorpione: c’è ancora un po’ di quella tensione di fine aprile inizio maggio, cercate di liberarvene. Ci saranno delle giornate interessanti in settimana. Amore neutrale. Nono posto per l’Ariete. Dovete avere più pazienza, anche se non è nel vostro DNA: calma e sangue freddo. Venere e Mercurio favorevoli per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2021/ Previsioni Pesci, Scorpione e Cancro…

Le previsioni per Toro, Pesci, Capricorno e Leone dell’oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox prosegue con il Toro, all’ottavo posto. Vi aspettano due settimane faticose, anche dal punto di vista fisico. Se c’è qualcosa da affrontare, dovrete farvi aiutare perché vi sentite stanchi. È un anno di ridimensionamento. Dal punto di vista sentimentale la situazione è stabile. Settimo posto per i Pesci. In amore siete molto distaccati, come se non vi sentiste capiti: colpa di Venere e Mercurio dissonanti, che il mese prossimo diventeranno attivi. Non create guai a voi stessi.

È una settimana un po’ particolare nel rapporto con gli altri. Sesto posto per il Capricorno: la testardaggine premia, ma state attente a non eccedere. Voi spostate sempre l’asticella un po’ più in su, finché non vi sentite appagati. Cercate di non trascinare questa tensione nei rapporti intorno a voi, sopratutto a inizio settimana. Al quinto posto troviamo il Leone: sarà una settimana di recupero, avrete un bel vigore da giocare nei primi giorni. Via libera alle relazioni e alle emozioni. Resta un po’ dubbiosa la situazione lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 maggio 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Bilancia al primo posto della classifica settimanale a I Fatti Vostri

La classifica dell’Oroscopo Paolo Fox, a I Fatti Vostri, prosegue con l’Acquario, al quarto posto. I segni di aria eccellono in questa settimana. Datevi da fare è un momento di forza: chi ha il coraggio di evadere dalla noia, di realizzare un progetto sarà felice. Vi aspetta una settimana importante. Terzo posto per i Gemelli: se avete delle capacità, con questo oroscopo saltate fuori. In questo momento se avete una qualità dovete esporla, sarebbe un peccato sprecare questo giugno.

Al secondo posto c’è il segno del Cancro: non trascinate emozioni negative nella vostra vita, vi sentite più liberi. Questa settimana vi premia. Tra qualche settimana Venere sarà nel segno: amicizie che nascono ora potrebbero diventare importantissime il mese prossimo. Al primo posto della classifica troviamo la Bilancia: se avete un progetto lanciatelo, un’occasione può capitare al volo! Non è un oroscopo che risolve tutti i problemi della vostra vita, ma siete molto motivati. E anche in amore siete più forti.

