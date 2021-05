I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox classifica settimanale 24-30 maggio/ Ariete al top

Oroscopo Paolo Fox settimanale a I fatti vostri 24-30 maggio 2021

Come ogni inizio settimana arriva puntale l’Oroscopo Paolo Fox a I Fatti vostri. L’astrologo ha annunciato la classifica dei segni zodiacali per la settimana che inizia. Scopriamo insieme i segni più fortunati e quelli meno fortunati e le stelle che influenzeranno i prossimi giorni. Al dodicesimo posto, ai piedi della classifica di Paolo Fox, troviamo i Pesci. Ci sono grandi novità in arrivo, presto arriverà una stagione di grande forza. Ma bisogna avere il coraggio di superare il passato: siete ipersensibili rispetto a tutto quello che vi capita. Giove è entrato nel segno, uscirà presto ma tornerà stabile nel 2022. In qualche modo dovete organizzarvi, per pensare all’autunno, all’inverno e al prossimo anno. Siete in risalita, ma questa settimana siete ancora pieni di mille titubanze. Undicesimo posto per il Sagittario. Ci sono alcuni pianeti in opposizione. Dovete recuperare rapporti ed emozioni, ma non fate tutto di corsa. Decimo posto per il Capricorno: la settimana inizia in maniere interessante, lunedì e martedì, ma sarà una settimana di ripensamenti.

L’Oroscopo Paolo Fox prosegue con il Toro, nono posto. Dovete mitigare la vostra ansia: cercate una persona che vi dia una mano. Avrete un cielo importante a giugno. All’ottavo posto troviamo la Vergine. Queste ultime due settimane sono state di frizione, di lieve tensione. Giove in opposizione lenta, mette in imbarazzo i nati tra fine agosto e inizio settembre. Avete dentro sempre mille timori, non fatevi bruciare sul tempo. Oroscopo ambiguo per i sentimenti. Settimo posto per lo Scorpione: la luna toccherà il vostro segno a inizio settimana, cielo importante per incontri e relazioni. Nel mese di giugno avrete una bella Venere. Belle stelle per una settimana tranquilla. Per il Cancro, al sesto posto, giugno sarà il mese dell’amore. Giove vi aiuta: è il momento migliore per organizzarsi. Al quinto posto troviamo la Bilancia. È un cielo bello per gli innamorati. Tra marzo e aprile non sono mancate indecisioni, ora siete più contenti. Siete protagonisti e lo sarete nel prossimo mese.

La classifica dell’Oroscopo Paolo Fox, a I Fatti Vostri, prosegue con il Leone, al quarto posto Venere, Mercurio e Sole sono favorevoli, la Luna lo diventerà da metà settimana. È un cielo importante per le relazioni, sentimenti, amicizia. Per il lavoro siete ancora in cerca di soddisfazione. Al terzo posto della classifica di Paolo Fox troviamo l’Acquario: avere tanti pianeti veloci in pozione favorevole può dare buone occasione. La metà della settimana vi dà una chance in più per agire. Datevi da fare. Secondo posto per il segno dei Gemelli: le stelle vi proteggono, sfruttatele soprattutto in amore. In cima alla classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox troviamo l’Ariete. Per in nati sotto questo segno a metà settimana arriverà una forza in più. Guardate al futuro con interesse: siete tra i segni prediletti dalle stelle durante l’estate.

