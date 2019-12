I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox: oggi non va in onda/ Perché? Al suo posto…

Il tradizionale appuntamento di inizio settimana in compagnia della trasmissione I Fatti Vostri e dell’oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 16 dicembre non va in onda: perchè? La classifica settimanale con le previsioni astrologiche per tutti i segni del celebre astrologo e le interviste realizzate nel corso della trasmissione in onda su Rai2 a partire dalle 11 dal padrone di casa Giancarlo Magalli hanno lasciato il posto alla Cerimonia di premiazione dei Collari d’Oro 2019 in diretta dalla Casa delle Armi al Foro Italico. Si tratta della cerimonia che si tiene annualmente nel corso della quale viene consegnata la massima onorificenza dello sport italiano. Protagonisti sono atlete e atleti, vincitori dell’Oro ai Giochi Olimpici e Paralimpici di PyeongChang 2018, ma anche di un Campionato Mondiale di Specialità Olimpiche e Paralimpiche nel 2018, e alle discipline motoristiche. A loro si aggiungono i vincitori di Campionato del Mondo negli sport di squadra disputati prima del 1995.

La Cerimonia dei Collari d’Oro 2019 ha preso il via sulla seconda rete Rai proprio a partire dalle ore 11, stesso orario di messa in onda del programma di Giancarlo Magalli, facendo così slittare l’attesissimo appuntamento di inizio settimana con la tanto attesa classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, generalmente in onda poco dopo le 12.30.

