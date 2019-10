I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox 21-27 ottobre/ Classifica e info streaming

Manca poco tempo per la classifica settimanale di Paolo Fox. Subito dopo le 13 infatti, vi consigliamo di rituffarvi in questo articolo perché troverete le news su ciò che accadrà nei prossimi giorni. Il mitico astrologo arriva come ciliegina sulla torta a I Fatti Vostri, esordendo tra le 12.35 e le 12.40 per concludere la puntata con le sue indicazioni sull’oroscopo segno per segno. Per questo motivo, se vorrete saperne di più, a pochi minuti dalla messa in onda troverete tutte le informazioni direttamente qui. Se volete affiancare la lettura alla visione in streaming, potrete farlo serenamente attraverso il portale ufficiale di RaiPlay, sia in diretta, usufruendo dei contenuti in tempo reale, sia in replica, a poche ore di distanza dalla messa in onda su Rai2. Se disponete di una connessione dati stabile, potrete guardare la classifica di Paolo Fox anche in mobilità, ovunque voi siate. In questo caso vi basterà scaricare l’applicazione ufficiale per dispositivi mobili iOS e Android e scaricare dagli Store l’app di RaiPlay. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

I Fatti Vostri, puntata 21 ottobre e oroscopo della settimana

Paolo Fox sta per tornare oggi, lunedì 21 ottobre 2019, con il suo oroscopo settimanale e la dettagliata classifica da oggi, fino a domenica 26. Cosa ci diranno le stelle? Il valido astrologo arriverà nello studio de I Fatti Vostri, per allietare l’ultimo quarto d’ora circa del programma condotto da Giancarlo Magalli con la partecipazione di Roberta Morise e Giò Di Tonno. Sulla seconda rete di Casa Rai, dopo la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, questo è l’unico programma in daytime che offre al suo pubblico spunti astrologici per potere comprendere l’andazzo della settimana. Naturalmente si parlerà di amore, salute, lavoro e fortuna, con molti suggerimenti per il pubblico da casa, attento seguace dei movimenti astrologici settimanali. Tramite la classifica, avrete modo di sapere quale sarà il segno più fortunato e quale, invece, subirà dei momenti di sconforto. Come sempre Paolo Fox, oltre a dare le varie posizioni, offrirà una lunga serie di consigli utili per portare avanti tutti gli impegni nei giorni più fortunati.

In attesa della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox…

Quali sono i segni top e flop dell’oroscopo della settimana? Eccovi un breve riassunto tratto dal settimanale DiPiùTV. Alcuni protagonisti dello zodiaco hanno conquistato 5 stelline, altri un po’ meno. Il Cancro per esempio, sta vivendo una storia d’amore particolarmente bella e passionale. Il tutto potrebbe mettersi in moto per merito di una amicizia. In questo modo quindi, Paolo Fox consiglia di non sottovalutare le relazioni interpersonali. Le coppie in crisi, potranno finalmente lasciarsi tutto alle spalle. Alla fine di questo mese, ci sarà la possibilità di lasciare interamente spazio ai sentimenti mentre nel lavoro prenderanno vita una serie di importanti cambiamenti. La Vergine vorrebbe un amore stabile senza l’ombra delle avventure. Le nuove storie quindi, dovranno essere valutate con estrema cautela. Ottimi i legami con i segni del Cancro, Capricorno e Scorpione. Abbiate pazienza sul lavoro, tutto dovrebbe sistemarsi tutto a breve. Anche i Pesci daranno vita a relazioni stabili, nuove idee lavorative.



