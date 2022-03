I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox settimanale 28 marzo-3 aprile 2022/ Classifica segni

Oroscopo Paolo Fox, dal 28 marzo al 3 aprile 2022: la classifica settimanale

Come ogni lunedì torna puntale l’appuntamento con I fatti vostri e con l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana. Come sarà il cielo dal 28 marzo al 3 aprile per i 12 segni zodiacali? Nella sua classifica settimanale l’astrologo condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio i prossimi giorni. Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno. All’ultimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il Capricorno. È arrivato il momento di fare i conti con l’orgoglio. Dopo il 5 aprile ci sarà una Venere molto bella. Se avete dubbi, meglio chiarire. Cercate di stare più sereni. Undicesimo posto per lo Scorpione, provato dal contrasto tra Venere e Marte. Questa settimana parla di qualcosa da sistemare in casa, nonostante domani la Luna sia favorevole. Aprile sarà un mese più interessante.

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Settimana in salita per Bilancia, Toro e Leone. L’oroscopo Paolo Fox rivela…

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per la settimana dal 28 marzo al 3 aprile, al decimo posto troviamo la Bilancia. La prima parte dell’anno è servita a mettere a posto questioni importanti. Entro la fine di aprile bisogna arrivare ad un accordo, capire se qualcosa non è a dato bene. Così nella seconda parte dell’anno non avrete problemi. Attenzione: sono giornate in cui ve la prendete per tutto. Nono posto per il Toro: i rapporti che hanno retto al mese di marzo andranno meglio, alcuni sono stati preoccupati per il partner. In amore ci sono state tensioni, ma Aprile sarà un mese migliore per i sentimenti. I nati sotto il segno del Leone, all’ottavo posto della classifica settimanale di Paolo Fox, devono fare pace con la famiglia e con le persone che amate, evitate scontri. Da maggio si apre una situazione astrologica potentissima che vi riguarderà anche nel 2023. Se in questi giorni ci sono delle esitazioni andate avanti.

Oroscopo domani 29 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore, lavoro e salute

Cancro Gemelli, Sagittario e Vergine: come sarà la settimana secondo l’oroscopo Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox di questa settimana il Cancro è al settimo posto. È un cielo importante in amore, da aprile avremo una bella Venere. Attenzione alle trasgressioni, non mettete in discussione un rapporto. Dolci e teneri nel weekend. Nervosi i Gemelli, al sesto posto. Dal 10 di maggio cambiano le geometrie planetarie e magari anche le persone di riferimento intorno a voi. Quinto posto per il Sagittario: cielo intrigante. Per voi da maggio e per tutto il 2023 ci sarà un grande rilancio. È un cielo da sfruttare. Questa settimana siete un po’ sottotono perché avete qualche problema con gli altri. Quarto posto per la Vergine, in recupero. Dovete lottare con persone che non la pensano come voi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 marzo 2022/ Ariete, Leone e Sagittario: le stelle...

Oroscopo Paolo Fox: settimana al top per Acquario, Ariete e Pesci

L’Acquario, al terzo posto della classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox, non deve sottovalutare le parole: quello che dite ha un peso, in senso buono. Io riflettori sono puntati e rimorchiate molto, siete molto affascinanti. Anche se tendete sempre a fuggire. Secondo posto per l’Ariete, grande cielo per organizzare qualcosa di importante. Il cambio di cielo di maggio riguarda soprattutto voi: le cose che farete, potranno essere spinte dalla vostra buona volontà. Non mancheranno le occasioni. In cima alla classifica troviamo il segno dei Pesci: avrete un’illuminazione da cogliere al volo, una passione. Un fine settimana importante per voi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA