I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 giugno 2022/ Classifica: cambiamenti per Sagittario e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 giugno 2022 a I Fatti Vostri

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale. Cosa accadrà in questo inizio di settimana e quali saranno i segni più fortunati? Le anticipazioni dei 12 segni sono state rese note dall’astrologo durante la puntata de I Fatti Vostri. Ultimo posto in classifica per i nati sotto il segno dell’Acquario, mentre svetta in testa alla classifica il segno del Leone.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario si tratta di una settimana difficile. Ancora una volta ci saranno questioni sul lavoro che vi renderanno particolarmente pensierosi e per questo motivo sarete nervosi. Spesso di battete per le persone in difficoltà ma poi ve la prendete per il fatto di non venir ripagati con la giusta moneta.

Undicesimo posto in classifica per i nati sotto il segno del Toro. Sarà una settimana all’insegna dello stress e della stanchezza. Se provenite da una fase contrassegnata da grandi delusioni o da discussioni con il partner, adesso è il momento di metterci una pietra sopra e andare avanti. Non vi lasciate assalire dalla malinconia ma cercate di andare avanti con la vostra vita. Decimo posto in classifica per il segno del Cancro. Risentirete di un clima nervoso per alcune scelte che dovrete affrontare sul lavoro o a casa. Se avete a che fare con colleghi o persone che non sono dalla vostra parte potrebbero nascere polemiche interminabili.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: tensione per Pesci e dubbi per Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 giugno prevedono una settimana complicata per il segno della Bilancia che dovrà fare i conti con Giove in opposizione. Il mese di giugno sarà fondamentale per fare chiarezza nelle situazioni sentimentali in crisi. Ultimamente siete stati messi alla prova sul lavoro e state cercando di superare questo momento. Per il segno della Vergine è arrivato il momento di fare scelte importanti. Potrebbero accadere delle cose che segnerebbero una svolta dal punto di vista lavorativo. Non è escluso che si debba anche accettare un trasferimenti.

Settimo posto per i nati sotto il segno dei Pesci che inizieranno la settimana all’insegna della tensione e dello stress. Avrete una fase di recupero per portare avanti i progetti che più vi stanno a cuore. E’ il momento di seminare per poi raccogliere in autunno. Dubbi e incertezze per il Capricorno che conquista il sesto posto. Secondo Paolo Fox dovrete cercare di tenere lontano quelle persone che si entusiasmano per i vostri fallimenti. Meritate di più. Chiarimenti in arrivo in amore per i nati sotto il segno dell’Ariete. on Giove nel segno, sono in arrivo interessanti lotte interne per guadagnare posizioni importanti dal punto di vista professionale. Questa settimana sarà contrassegnata da novità.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 giugno 2022: settimana sfavillante per Leone

L’oroscopo Paolo Fox settimanale prevede una settimana sfavillante per i nati sotto il segno del Leone. Qualcuno si è dovuto difendere da accuse ingiuste, altri hanno dovuto affrontare delle situazioni di tensione nel lavoro. Adesso finalmente avrete stelle che vi consentiranno di recuperare anche dal punto di vista sentimentale. Terzo posto per i nati sotto il segno del Sagittario. Sono in arrivo cambiamenti importanti sul lavoro. Secondo posto per i Gemelli. Quello che hanno delle idee o che vogliono portare avanti un progetto, dovranno rimboccarsi le maniche e non giocare più un ruolo passivo. Si apre anche una fase di recupero in amore per quelle coppie che funzionano ma che ultimamente hanno vissuto qualche dissidio.

Al primo posto in classifica troviamo il Leone. Riuscirete a superare quella fase di stallo che vi ha debilitato e condizionato gli affari e il lavoro. E’ un periodo di grandi occasioni e opportunità da cogliere al volo. Grazie a Giove e Sole riuscirete a tirare fuori la grinta nei giorni migliori.











