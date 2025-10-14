I figli degli altri che racconta con grande cura una delle situazioni più difficili della vita di una donna come quella di non poter avere figli

I figli degli altri, film su Rai 3 diretto da Rebecca Zlotowsky

Martedì 14 ottobre 2025, in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20, andrà in onda I figli degli altri, film drammatico francese che, in 104 minuti, affronta il delicatissimo tema della maternità.

Il cast del film vede la presenza di Virginie Efira, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Callie Ferreira-Gonçalves, Frederick Wiseman, Yamée Couture, Michel Zlotowski, Henri-Noël Tabary e Sébastien Pouderoux.

Alla regia e alla sceneggiatura di “I figli degli altri” c’è Rebecca Zlotowski. Di origini ebraico-polacco-marocchine, la Zlotowski si è distinta anche in altre due importanti pellicole, come Un’estate con Sofia e Planetarium, quest’ultimo con Natalie Portman.

La trama del film I figli degli altri: il desiderio di maternità può essere appagato anche senza averne di propri

La protagonista de I figli degli altri è Rachel, una piacevole donna di quarant’anni, divorziata e insegnante presso una scuola media.

La sua esistenza appare soddisfatta e felice, soprattutto da quando conosce Alì, un brillante progettista di automobili padre di Leila, una dolce bambina di 4 anni.

Rachel si innamora di Alì e si affeziona moltissimo a sua figlia, per la quale diventa quasi una seconda madre; conosce anche Alice, la vera madre della bambina ed ex moglie di Alì, con la quale instaura un rapporto tranquillo e cordiale.

Con il passare del tempo in Rachel cresce sempre più il desiderio di avere un figlio tutto suo, nonostante il suo ginecologo la informa che il tempo biologico per lei sta per scadere. Da questo momento in poi la donna vive in uno stato di profonda ansia, tra la rabbia per il tempo che scorre inesorabile e la paura di perdere Leila.

Lo stato d’animo di Rachel peggiora con l’arrivo di Luanna, la sua sorella minore rimasta incinta, ma soprattutto da quando Alì decide di lasciarla per tornare con la sua ex moglie Alice.

Rachel si ritrova però con un nipotino al quale decide di riversare tutto il suo amore, nonostante, anche in questo caso, non si tratti di suo figlio.

Qualche anno più tardi, la donna incontra per caso il suo vecchio alunno Dylan, che la ringrazia per averlo aiutato a costruirsi la sua vita, diventando capo cameriere in un ristorante. Rachel finalmente capisce che non è necessario avere un figlio per essere una madre e che non è importante avere un legame di sangue per dare amore.