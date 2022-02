I Figli di Vasco Rossi Davide, Lorenzo, Luca/ Tra condanne e…

Vasco Rossi, chi sono i tre figli Davide, Lorenzo, Luca

Vasco Rossi compie oggi 70 anni. Tra le gioie più importanti della sua vita ci sono sicuramente le nascite dei suoi tre figli: Davide, Lorenzo e Luca. Il rocker italiano più amato e famoso dal pubblico, nel corso degli anni, è riuscito a costruire una bellissima famiglia. Sposato con Laura Schmidt, incontrata per la prima volta nel 1978, ha avuto con lei Luca, il terzogenito, nato nel 1991. Lorenzo e Davide, invece, sono nati da precedenti relazioni di Vasco Rossi e sono stati riconosciuti dal Komandante dopo la loro nascita. Davide è nato dall’unione del rocker con Stefania Trucillo mentre Lorenzo è nato dall’unione di Vasco con Gabriella Sturani. “Ho pensato che la cosa più spericolata che una rockstar come me potesse fare era una famiglia. Invece di stare in uno stupido hotel ho voluto fare quella sfida lì. Grazie alla Laura, che praticamente l’ha tenuta in piedi di peso perché lei è l’artefice, sono riuscito anche in quella sfida, costruire una famiglia e mantenere viva la storia di Vasco Rossi. Adesso ho una famiglia, la storia è stata un’esperienza straordinaria”. Si raccontava così il Blasco a Oggi ormai diversi anni fa.

Davide Rossi e la controversia giudiziaria di Roma

Davide Rossi è nato il 24 aprile del 1986 (Toro) ed è un cantante e deejay. Ha reso Vasco nonno di tre bambini. Davide, infatti, è papà di Romeo nato nel 2014 e dei gemelli Alessandro e Leonida, nati nel 2020. Il ragazzo di recente è stato condannato per omissione di soccorso dal Tribunale di Roma. Lorenzo Rossi è nato invece il 5 giugno 1986 ed è uno speaker radiofonico. Anche lui ha reso papà Vasco nonno di una bambina, Lavinia. Luca Rossi è, infine, nato il 17 giugno 1991 e di lui si sa poco. Preferisce stare dietro le quinte. In occasione del 29esimo compleanno di Luca, il rocker, sui social, ha scritto: “Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta. Happy birthday”.

