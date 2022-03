I Flinstones/ Su Italia 1 il film con John Goodman nei panni di Fred

I Flinstones, film di Italia 1 diretto da Brian Levant

I Flinstones va in onda oggi, domenica 6 marzo, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. La commedia è prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1994 da Bruce Cohen e diretta da Brian Levant.

Tratto dal cartone animato di Hanna & Barbera il film vede alla sceneggiatura Tom S.Parker, Jim Jennewein e Steven E. de Souza. Nel cast troviamo John Goodman, Rick Mornais, Elizabeth Perkins, Rosie O’Donnell, Kyle MacLachlan e molti altri ancora.

I Flinstones, la trama del film: un piano diabolico

La storia de I Flinstones inizia con il direttore di una cava di nome Rocco Detritis che sta escogitando un piano diabolico per portare la società al fallimento addossando tutte le colpe ad uno dei suoi stessi dipendenti. Nel frattempo il protagonista delle vicende, Fred Flinstone, torna a casa e viene subito incalzato dalla moglie Wilma in merito ad una somma di denaro sparita dal conto. L’uomo spiega di aver prestato i soldi ai suoi vicini di casa, la famiglia Rubble, al fine di supportare il loro sogno di adottare un bambino. La donna apprezza la scelta del marito e l’amico Barney trova subito un modo per ricambiare il grande favore. L’azienda infatti decide di far partire una sorta di gara per scegliere un dipendente meritevole da portare al ruolo di dirigente. L’amico scambia il proprio test con quello di Fred, facendolo così risultare vincitore del contest.

Il primo compito dell’uomo però è piuttosto clamoroso; viene infatti incaricato di licenziare il dipendente con il punteggio più basso che si rivela essere proprio Barney. A questo punto la famiglia Rubble versa in condizioni di estrema povertà, costretti a dover vendere addirittura la propria casa per poi trasferirsi in casa dei Flintones. Le differenze economiche e le ristrettezze della convivenza portano le due famiglie ad un durissimo scontro, portando inoltre alla separazione anche di Fred e Wilma dopo che Barney svela il grande segreto del test. Nel frattempo il piano diabolico del direttore della cava sta per compiersi, com il fallimento alle porte e le colpe tutte dirette verso Fred Flinstone. Fortunatamente, la segretaria di Rocco sceglie di passare dalla parte di Fred e Barney così che i due riescano a smascherare il direttore e riportare tutto alla normalità.

Il video del trailer del film “I Flinstones”





