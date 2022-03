I Flintstones in Viva Rock Vegas/ Su Italia 1 il film con Mark Addy e Stephen Baldwin

Flintstones in Viva Rock Vegas, film di Italia 1 prodotto da Joseph Barbera

I Flintstones in Viva Rock Vegas va in onda oggi, domenica 6 marzo, su Italia 1 alle ore 16.30. Si tratta di una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America da Joseph Barbera nel 2000 e diretta da Brian Levant.

Nel cast troviamo Mark Addy nel ruolo di Fred Flinstone e Stephen Baldwin in quello di Barney Rubble. Al loro fianco ci sono anche Kristen Johnston, Jane Krakowski, Thomas Gibson, Alan Cumming, Harvey Korman, Joan Collins, Tony Longo e Danny Woodburn. Il film fu girato tra Agua Dulce, Santa Clarita, Agoura e Ivins.

Sette strade al tramonto/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

I Flintstones in Viva Rock Vegas, la trama del film: Fred e Barney…

La trama de I Flintstones in Viva Rock Vegas vede protagonisti due giovani ragazzi di nome Fred e Barney, di recente assunti da una società che si occupa della gestione di una cava. I due amici un giorno hanno un incontro abbastanza incredibile; precipita infatti sulla terra un alieno arrivato per conoscere i segreti del corteggiamento e dell’amore fra gli umani.

Sing Sing/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano e Adriano Celentano

Nel frattempo una donna di nome Wilma sceglie di abbandonare la sua vita fatta di ricchezza per dedicarsi ad una vita normale. Si reca proprio a Bedrock dove trova lavoro in un fast-food e alloggio presso la dimora di una sua collega. La donna in questo modo cerca di evitare anche il matrimonio combinato con Chip Rockfeller. Fred e Barney si recano proprio nel fast food nel tentativo di tentare un approccio sentimentale; i due conoscono proprio le due donne e riescono a combinare un appuntamento per il giorno dopo.

Si recano insieme a un lunapark e sebbene inizialmente Fred fosse attratto da Betty e Barney da Wilma, le coppie si invertono. I due uomini vengono così invitati ad una festa presso il casinò della famiglia di Wilma dove però si ritrovano in una vera e propria trappola. Il potente Rockfeller è pronto a tutto per sposare Wilma, al punto da spingere Fred ad esagerare con il gioco d’azzardo per poi incastrarlo con il furto di una collana di perle appartenente proprio a Wilma.

007 Vendetta privata/ Su Rete 4 Timothy Dalton è James Bond

I due amici vengono così arrestati ma con l’aiuto di Gazoo riescono ad evadere e ad intrufolarsi nuovamente all’interno del casinò. A questo punto Fred inscena una vera e propria serenata per Wilma colpendo direttamente al cuore della donna. Scossa dalla scena positivamente, sceglie di sposare Fred così come Barney e Betty che si ricongiungono. Dopo i momenti di tensione entrambe le coppie riescono a coronare reciprocamente il sogno del matrimonio.

Il video del trailer del film “Flintstones in Viva Rock Vegas”





© RIPRODUZIONE RISERVATA