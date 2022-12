I Flintstones in viva Rock Vegas/ Su Italia 1 il film con Stephen Baldwin

I Flintstones in viva Rock Vegas, film di Italia 1 diretto da Brian Levant

I Flintstones in viva Rock Vegas va in onda oggi, martedì 27 dicembre, a partire dalle ore 10.20 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film comico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2000 e diretto da Brian Levant. Il regista ha scelto per la realizzazione della pellicola interpreti come Stephen Baldwin, Jane Krakowski, Mark Addy e Thomas Gibson.

Il film I Flintstones in viva Rock Vegas è il primo capitolo della saga cinematografica ispirata al cartone animato omonimo ideato da Hannah & Barbera. Per la produzione della pellicola le riprese si sono svolte tra la California e Santa Clarita, con alcune scene riprodotte in studio. Il film è stato così poco apprezzato dalla critica da ottenere diverse candidature ai Razzie Awards, in particolare come peggior film e peggior attore non protagonista.

I Flintstones in viva Rock Vegas, la trama del film

Al centro delle vicende de I Flintstones in viva Rock Vegas ci sono Fred e Barney, due inseparabili amici che però non se la passano proprio benissimo. Infatti, sia le questioni economiche che le vicende familiari gravano sul loro umore e sulla stabilità generale, a tratti minacciando anche la solidità della loro amicizia. Come se non bastasse, entrambi dimostrando di soffrire l’incapacità di trovare una donna da sposare e con la quale costruire una vera e propria famiglia. E’ proprio Fred però a cercare la soluzione ai problemi, spronando Barney a confidare in lui e nel convincersi della possibilità del riscatto personale e sentimentale. Quando le cose sembrano non arrivare mai ad un punto di svolta, la fortuna sembra finalmente baciare i due protagonisti. In una normalissima sera presso lo snack bar della città, nel bel mezzo di una festa hanno l’onore di conoscere due amabili ragazza di nome Wilma e Betty che sono per l’appunto dipendenti presso l’attività. Entrambi gli uomini si innamorano a prima vista di quelle dolci ragazze che però risultano inizialmente scettiche nei confronti dell’interesse. Superate le resistenze iniziali si creano delle vere e proprie coppie, Wilma e Fred da una parte e Betty e Barney dall’altra. Gli ultimi due coronano il sogno di sposarsi mentre Wilma e Fred si concedono un viaggio romantico tra le bellezze di Rock Vegas. Inizialmente le cose sembreranno andare nel verso giusto per la nuova coppia, alle prese con lo sfarzo e il divertimento assoluto della località ambita. Qualche situazione poco gradevole però rischierà di porre fine per sempre alla storia d’amore tra Fred e Wilma. Fortunatamente però, l’uomo troverà il modo di riconquistare la fiducia della ragazza, dimostrandole quanto sia disposto a perdere al fine di poter vivere tutta la sua vita con lei.

