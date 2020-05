I Flintstones in viva Rock Vegas/ Video, su Italia 1 il film con Stephen Baldwyn

Pubblicità

I Flintstones in viva Rock Vegas va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche con la regia che è stata curata da Briant Levant, il soggetto è stato tratto dei cartoni animati inventati da William Hanna e Joseph Barber mentre la sceneggiatura è stata curata da Deborah Kaplan, Harry Elfont, Jim Cash e Jack Epps Jr. Le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da David Newman, gli effetti speciali sono stati realizzati da Kim Derry e il montaggio è stato eseguito da Kent Beyda. Nel cast sono presenti Mark Addy, Stephen Baldwyn, Kristen Johnston, Jane Krakowski, Alan Cumming e Thomas Gibson.

Pubblicità

I Flintstones in viva Rock Vegas, la trama del film

Ecco la trama de I Flintstones in viva Rock Vegas. Fred e Barney sono due amici che si conoscono praticamente dall’infanzia. Hanno condiviso insieme tantissimi momenti delle rispettive vite ed ora si trovano a poter intraprendere un lavoro condiviso in quanto entrambi vengono assunti ancora giovanissimi all’interno della cava di pietra presente nella cittadina dove vivono. Un giorno, mentre stanno tornando dal lavoro, si imbattono in un piccolo alieno che sembra essere venuto sul pianeta terra per scoprire come gli umani si comportano per quanto riguarda la fase di innamoramento. In una città vicina, intanto, una donna di nome Wilma è stanca di dover fare i conti con le tante esigenze che la sua famiglia richiede in quanto di estrazione aristocratica. E’ stata promessa sposa di un ricco imprenditore che tuttavia non ama e con il quale non vuole assolutamente condividere i prossimi anni della propria vita. Wilma decide di voler scappare di casa con l’obiettivo di poter avere una vita che sia normale e le possa permettere di essere felice facendo tutto quello che le pare. Così scappa nella vicina cittadina dove abitano Fred e Barney ritrovandosi in un piccolo, ma caratteristico fast food dove conosce una cameriera di nome Betty. Tra le due è subito amicizia con Betty che ospiterà nella propria camera la povera povera Wilma la quale sarà a sua volta assunta nello stesso fast food. Qualche giorno più tardi, le due ragazze vengono individuate da Fred e Barney i quali sembrano essere interessate a loro. Fred sembra avere un certo debole per Betty, mentre Barney indirizza la sua attenzione a Wilma. Le due ragazze accettano l’invito ad uscire con i due giovanotti con i 4 che si ritroveranno ad avere una splendida serata nel luna park della zona. Tuttavia, durante la serata ci sarà uno scambio di coppia con Barney che troverà più interessante Betty, mente Fred si renderà conto di essere innamorato di Wilma. Ha inizio così la loro straordinaria avventura che porterà le due coppie a condividere tantissimi momenti delle rispettive vite.

Video, il trailer de I Flintstones in viva Rock Vegas





© RIPRODUZIONE RISERVATA