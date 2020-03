I Flintstones/ Video, su Italia 1 il film tratto dal cartone di Hanna e Barbera

I Flintstones va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 21 marzo, a partire dalle ore 23:05. La pellicola è stata realizzata nel 1994 con il soggetto che evidentemente ha tratto spunto dalla famosa serie animata omonima inventata dalla casa di produzione Hanna & Barbera mentre il soggetto è stato rivisto ed adattato per la versione cinematografica da Tom S. Parker, Jim Jennewein e Steven E. de Souza. La regia porta la firma di Brian Levant, il montaggio è stato eseguito da Kent Beyda e le musiche della colonna sonora sono state composte da David Newman. Nel cast sono presenti John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins, Rosie O’Donnell, Kyle MacLachlan, Halle Berry, Dann Florek ed Elizabeth Taylor.

I Flintstones, la trama del film

Ecco la trama di I Flintstones. Nella cava di pietre nella quale lavora Fred insieme al suo inseparabile amico Barney l’attuale direttore sta pensando di mettere in atto una sorta di frode che gli permetterà di guadagnare un enorme quantitativo di denaro a scapito della stessa società. Il direttore per poter effettuare una frode impeccabile sotto tutti i punti di vista dovrà anche individuare un dipendente sul quale far ricadere le colpe di quanto sta per accadere. Per fare questo decide di mettere in gioco il ruolo di vicedirettore attraverso un concorso interno dell’azienda alla quale parteciperanno tutti i vari dipendenti. In attesa di sapere il riscontro di questo concorso Fred ritorna a casa dalla propria moglie Wilma la quale le chiede immediatamente il perché di un importante ammanco di denaro sul loro conto corrente. Si giustifica immediatamente facendo presente alla moglie di aver prestato l’importante cifra al proprio amico Barney che necessitava di una somma per poter pagare alcune rate della propria casa. Per sdebitarsi della cosa Barney dal proprio canto ha sostituito il suo test con quello di Fred che era pieno di errori e in questo modo proprio Fred sarà nominato nuovo vicedirettore. Tuttavia la cosa non sarà per niente piacevole in quanto dovrà essere lo stesso vicedirettore a dover licenziare il peggior dipendente secondo il concorso che guarda caso è proprio Barney. Insomma attraverso le macchinazioni messe in atto dal direttore ci saranno enormi problematiche all’interno del lungo rapporto di amicizia tra la famiglia di Fred e quella di Barney salvo poi alla fine riuscire a risolvere il tutto e quindi denunciare quanto fatto dal direttore reo di aver anche truffato la stessa compagnia che si occupa degli scavi nella cava.

