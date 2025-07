I fondi di investimento anti-woke secondo il Wall Street Journal non sempre rispettano le loro promesse: l'analisi su spese, investimenti e rendimenti

Da tempo – specialmente negli USA – si stanno facendo strada una serie di fondi di investimento anti-woke che promettono agli investitori di tenere i loro soldi lontani da aziende e società che promuovono e appoggiano valori liberali in una sorta di “antidoto” alla (per molti) opprimente cultura woke: una promessa, ha scoperto il Wall Street Journal, che pur essendo concretamente mantenuta, finisce per danneggiare gli stessi investitori con spese superiori ai fondi ad ampio raggio e rendimenti talvolta nettamente inferiori.

Facendo prima di tutto un passo indietro prima di arrivare alla scoperta del quotidiano economico statunitense, è utile ricordare che con “cultura woke” si intende quella propensione tipica di molte aziende e realtà sociali a promuovere le battaglie del “politicamente corretto“, tra i diritti civili per la comunità LGBT, la tutele per le minoranze etniche e religiose e – più genericamente – tutte quelle battaglie promosse nel mondo da una certa ala della sinistra democratica.

Compreso questo aspetto non trascurabile, sarà decisamente più semplice capire perché i fondi di investimento anti-woke promettono di essere un antidoto a quelle ideologie, garantendo agli investitori di evitare finanziamento alle aziende ritenute sostenitrici di quella cultura liberale di sinistra: ad oggi di fondi di questo tipo ne esistono decine e decine che hanno raccolto – secondo FactSet, citato dal Wall Street Journal – più di 100 miliardi di dollari.

WSJ: “I fondi di investimento anti-woke hanno rendimenti inferiori e costi superiori rispetto agli ETF generalisti”

Venendo a noi, la domanda da cui è partito il Wall Street Journal è piuttosto semplice: ma i fondi di investimento anti-woke funzionano veramente o finiscono per essere solamente un buco nero ideologico, sul modello dei fondi ESG nati per sostenere le aziende che promettevano di combattere il cambiamento climatico? La risposta, purtroppo, è quella da cui siamo partiti in questo articolo, ovvero che spesso e volentieri i fondi di investimento anti-woke sono del tutto identici a quelli ESG.

Prendendo – tra i tanti fondi di investimento anti-woke – l’esempio di quello chiamato American Conservative Values che sul suo sito promette di combattere le “grandi élite tecnologiche e bancarie” e “l’agenda liberal woke”, vede come posizione principale per la maggior parte dei suoi 370 investitori il colosso tech Nvidia, unitamente a realtà altrettanto colossali come Microsoft, Broadcom e Berkshire Hathaway; tradendo di fatto quella promessa lotta alle “élite tecnologiche”.

Non solo, perché pur a fronte di un rendimento del tutto incline ai fondi ad ampio raggio (solo quest’anno American Conservative Values è cresciuto del 2% in più rispetto ai fondi “generalisti”), al contempo i fondi di investimento anti-woke hanno in media indici di spesa dello 0,75% rispetto agli ETF sui mercati generali che viaggiano sotto lo 0,1%: un dato che implica che per 10.000 dollari investiti, all’anno si rischia una spesa di 75 dollari; mentre l’ETF generalista ne costerebbe circa 3.