“I francesi tifano Israele” / Il filosofo Bruckner: “Sinistra estrema antisemita come la destra”

Il filosofo Pascal Bruckner, sulle pagine de La Stampa, ne è certo: l’attacco terroristico al teatro parigino del Bataclan nel 2015 e i recenti attacchi condotti da Hamas in Israele “hanno ucciso la causa palestinese” in Francia. Nonostante la presenza di un “antisemitismo molto forte, per lo studioso “la gran maggioranza dei francesi vuole la vittoria di Israele a Gaza“. Questo è legato a quanto accaduto nel 2015. “A noi l’urlo “Allah Akbar” ricorda momenti troppo brutti” spiega l’intellettuale. Il riferimento è ovviamente agli attentati jihadisti avvenuti negli ultimi anni. Per questo motivo, la questione palestinese in Francia “non avrà nessuna solidarietà” fino a quando sarà assimilata all’Islam più estremista.

Non mancano però neppure gli episodi di antisemitismo che ormai “non si rivolge più agli ebrei della diaspora ma a quelli che sostengono Israele. Il popolo ebraico è stato descritto da una certa sinistra come uno Stato criminale, colonialista e usurpatore che opprime i palestinesi. La differenza sta nel fatto che l’antisemitismo è diventato antisionismo”. Per il filosofo, oggi “l’estrema sinistra è antisemita tanto quanto l’estrema destra. La novità sta nell’alleanza fatta con l’Islam più radicale, incarnato dai Fratelli musulmani”. Per lo studioso “il punto di svolta c’è stato negli anni Novanta in Inghilterra, con il testo intitolato Il profeta del proletariato, del partito trotskista Socialist Workers Party, dove si afferma che per rinnovarsi la sinistra rivoluzionaria deve allearsi con l’Islam perché la religione musulmana, sebbene sia reazionaria, ha dalla sua parte le masse di lavoratori utili per rovesciare il capitalismo. In Francia questo nuovo antisemitismo viene incarnato dalle formazioni più radicali come La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon o il Nuovo Partito Anticapitalista”.

Bruckner: “Netanyahu ha commesso errori abominevoli su Gaza”

La religione musulmana etichettata come un credo antisemita è una visione un po’ troppo riduzionistica? Pascal Bruckner, a La Stampa, replica: “L’Islam ha una posizione ambigua, come l’ha avuta il cristianesimo. Il cattolicesimo è stato antisemita fino al Concilio Vaticano II. Nel Corano ci sono delle posizioni di questo tipo: il problema sta nello scegliere se fare un’interpretazione letterale del testo o se si decide di applicare un’esegesi più liberale. Non c’è nessun ebreo che può vivere in un Paese arabo-musulmano, a parte il Marocco. Certo, poi non bisogna generalizzare. Molti musulmani vogliono vivere in pace con le altre religioni. Però si può almeno dire che oggi nel mondo islamico essere una minoranza religiosa è molto, molto difficile. Non si può dire che sia una religione antisemita, ma nemmeno troppo tollerante”.

Parlando dell’attacco di Hamas, l’intellettuale espone il suo punto di vista: “L’esecutivo del premier Benjamin Netanyahu ha commesso errori abominevoli su Gaza. Tutto l’esercito era occupato a proteggere i coloni in Cisgiordania invece di proteggere la frontiera a sud. governi israeliani hanno incoraggiato Hamas per indebolire l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). La creatura, però, è scappata dal suo creatore. Il movimento islamista è stato poi aiutato dall’Iran, da Hezbollah e probabilmente dalla Russia. Gli israeliani hanno sottovalutato Hamas e oggi non hanno altra scelta se non quella si continuare il suo sradicamento, anche se non sono sicuro che ci riusciranno”.











