I fratelli de Filippo, storia vera/ Peppino, Titina ed Eduardo uniti e poi divisi

Chi sono i Fratelli De Filippo Peppino, Titina ed Eduardo? La storia vera

I Fratelli De Filippo: Eduardo, Peppino e Titina rivivono nel film di Sergio Rubini. Una storia vera quella della famiglia dei fratelli de Filippo che viene raccontata da Sergio Rubini nel film “I fratelli De Filippi”. In particolare il film si concentra sul rapporto tra Eduardo e Peppino, due personalità molto forti e troppo spesso in contrasto tra di loro esponenti uno del cinema e l’altro del teatro. Entrambi figli illegittimi di Eduardo Scarpetta, Eduardo e Peppino per circa vent’anni lavorano insieme con la compagnia di famiglia, ma tra i due fratelli qualcosa improvvisamente si rompe. Dopo 20 anni di teatro, infatti, Eduardo e Peppino decidono di terminare la loro collaborazione artistica nella compagnia che includeva anche la sorella Titina. Il motivo? Una discussione tra le più accese ed epiche di sempre tra i due grandi attori. Qual è stato il motivo di cotanta accesa discussione però non è dato saperlo, ma sicuramente è stata causata dal loro carattere così diverso, ma anche per il loro differente modo di vedere e vivere il teatro.

Terminata la collaborazione artistica, la discussione mina anche il rapporto di sangue tra i due fratelli De Filippo che prendono due strade completamente differenti. Eduardo continua con il teatro dove diventa un numero uno con opere senza tempo tra cui ricordiamo “Napoli Milionaria”, “Filomena Marturano”, “Questi Fantasmi” e tante tante altre.

Fratelli De Filippo: Eduardo, Peppino divisi in scena e non solo

La divisione tra i fratelli De Filippo non è solo sulla scena, ma anche nella vita reale. La scissione artistica, infatti, coincide anche con quella di sangue visto che Eduardo e Peppino prendono due strade completamente diverse. Se Eduardo diventa un grande del teatro italiano, Peppino prosegue con la compagnia teatrale affermandosi nel mondo del cinema diventando la spalla di Totò. Una collaborazione storica quella tra Peppino e il mitico Totò con cui lavora in film entrati nella storia come “Arrangiatevi” e “Le Tentazioni del Dottor Antonio”, episodio diretto da Federico Fellini e tratto dal film Boccaccio ’70.

Due strade diverse che hanno però permesso ad entrambi i fratelli De Filippo di diventare dei numeri uno. Eduardo è ancora oggi tra i più grandi autori e interpreti del teatro napoletano, italiano e mondiale, mentre Peppino è un numero uno del cinema italiano.



