I FRATELLI DE FILIPPO/ Su Rai 1 il film con Marianna Fontana nel ruolo di Adele

Il film I fratelli De Filippo è stato girato Interamente nella città di Napoli, precisamente sfruttando la disponibilità del del Teatro Sannazaro di Napoli e del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. Inoltra, la pellicola è stata presentata con ampio successo in anteprima al festival del cinema di Roma il 23 ottobre del 2021. Nel cast del film troviamo anche Marianna Fontana che interpreta il ruolo di Adele De Filippo. Nata a Maddaloni nel 1997 ha vinto una borsa di studio a La Ribalta di Napoli, una nota scuola di cinema. Oggi vive ancora nel capoluogo campano dove frequenta il Conservatorio di musica. Artista completa ha esordito nel 2014 nel film Perez. di Edoardo De Angelis. L’abbiamo vista anche in tv tra le altre nella serie tv di Matteo Rovere, Romulus. Ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale “Abbi pietà di noi” per Indivisibili. In quello stesso festival ottenne le candidature come miglior attrice protagonista per Indivisibili e come miglior attrice protagonista per Capri Revolution la prima nel 2017 e la seconda nel 2019.

I fratelli De Filippo, film di Rai 1: il cast

Il film I fratelli De Filippo va in onda questa sera, giovedì 30 dicembre, alle ore 21.30 su Rai 1. Ci troviamo di fronte a un film italiano che unisce dramma e genere biografico prodotto nel 2021 e diretto da Sergio Rubini. I protagonisti del film sono Mario Autore (Eduardo) Domenico Pinelli (Peppino), Anna Ferraioli Ravel (Titina), Biagio Izzo (Vincenzo Scarpetta) e Giancarlo Giannini (Eduardo Scarpetta). Nel cast anche Susy Del Giudice, Marianna Fontana, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Nicola di Pinto, Augusto Zucchi, Lucianna De Falco, Maurizio Micheli e Vincenzo Salemme. L’opera è stata girata interamente a Napoli con alcune scene realizzate al Teatro Sannazzaro e altre al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. È stato presentato per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre scorso ed è stato distribuito in sala dal 13 al 15 dicembre per poi approdare stasera su Rai 1.

I fratelli De Filippo, film di Rai 1: le parole di Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme è il regista del film “I fratelli De Filippo”. L’attore è da sempre molto legato al grande Eduardo, con cui iniziò la sua carriera. In una recente intervista a Fuoricinema, Salemme ha ricordato il primo incontro con il drammaturgo: “Lui mi guardò e decise di concedermi qualche battuta per farmi prendere lo stipendio di attore. Non capii il motivo, ma poi mi disse che mi aveva visto talmente magro che si era preoccupato che non mangiassi”. Al Corriere della Sera Salemme ha raccontato come è nata l’idea del film sui tre fratelli De Filippo: “Una sera Francesco De Rosa mi narrò che ogni giorno, alle tre, da palazzo Scarpetta partiva un cameriere con un vassoio che teneva in caldo il cibo da consegnare ai De Filippo in via dell’Ascensione. Da questa immagine ho cominciato ad approfondire la loro storia e ne sono rimasto meravigliato, affascinato tanto da soffrire insieme con loro”.

I fratelli De Filippo, la trama del film: Peppino, Eduardo e Titina

La storia dei I fratelli De Filippo si articola nel corso del 20esimo secolo a Napoli, con Peppino, Eduardo e Titina protagonisti delle vicende. I fratelli De Filippo vengono cresciuti unicamente tramite gli insegnamenti della madre Luisa mentre il padre biologico, il rinomato attore Eduardo Scarpetta, non li riconosce legalmente pur garantendo loro un buon sostengo dal punto di vista economico. In particolare, vengono considerati inferiori al figlio naturale dell’uomo, ovvero Vincenzo.

Nonostante le resistenze del padre i fratelli riescono ad accedere al mondo del teatro dove trova largo seguito proprio Eduardo, grazie ad un grande talento sia nella scrittura che nella recitazione. Nel 1925 viene a mancare Eduardo Scarpetta e clamorosamente i figli scoprono di non poter contare su alcuna eredità. A questo punto, Titina, Peppino ed Eduardo provano unicamente con le proprie forze ad emergere e a guadagnarsi da vivere. In particolare, pensano più volte di fondare una compagnia chiamata proprio “I Fratelli De Filippo” ma ben presto il progetto sarà accantonato a causa di numerose incomprensioni e per i caratteri contrastanti.

Ognuno di loro riesce comunque a proprio modo ad affermarsi nel mondo del teatro; Titina riesce a destare addirittura l’interesse di Totò, mentre Eduardo segue le orme di Pirandello cercando fortuna a Milano. Nel frattempo, Peppino riesce ad imporsi come il migliore dei fratelli nell’arte teatrale. Ben presto Eduardo sceglie di fare ritorno a Napoli per dar vita ad una vera e propria rivoluzione dello stile teatrale, anche per le ostilità che riscontra nella borghesia meneghina.

Alla fine i 3 fratelli riescono a dar vita ad un opera collegiale, intitolata Sik Sik – L’artefice magico, riscuotendo un grande successo. Continua però l’ostruzionismo del fratellastro Vincenzo che tenta in ogni modo di limitarne gli ingaggi importanti. Il momento di svolta arriva con l’opera che li renderà celebri nel mondo del teatro ovvero Natale in casa Cupiello.

Quando tutto sembrava pronto a pochi minuti dalla messa in scena dello spettacolo avviene l’ennesimo litigio tra Peppino ed Eduardo, con il primo che abbandona il teatro. All’esterno incontra Vincenzo che tenta invano di convincerlo nuovamente a seguirlo nella sua compagnia, ma la vista della locandina ricorda all’attore le difficoltà e l’affetto che lo lega ai fratelli decidendo così di ritornare per la rappresentazione. Da quel momento in poi i 3 fratelli si esibiranno insieme fino al 1944, prima di separarsi nuovamente ed affermarsi singolarmente nella drammaturgia.

