I Fratm, Pechino express 2024/ Artem e Antonio, la pesantezza regna. E dopo la separazione…

Artem e Antonio, i Fratm di Pechino Express divisi sono persi… ma il loro viaggio continua

A questo punto, un minimo di mea culpa lo possiamo anche recitare. Perché zitti zitti i Fratm sono arrivati sani e salvi alla settima tappa di Pechino Express 2024 e alla vigilia del reality itinerante di Sky non lo avremmo mai detto. Nel corso delle varie puntate, d’altra parte, Artem e Antonio Orefice hanno rischiato ripetutamente l’eliminazione. Complice la buona sorte, ma anche un pizzico di tenacia, i due “reduci” di Mare Fuori hanno sempre ottenuto il pass per la tappa successiva. In tutto questo lasso di tempo ci hanno regalato qualche momento di divertimento, ma anche tanta, tantissima pesantezza che ha messo a dura prova un po’ tutti.

La scorsa settimana, ad esempio, i Fratm sono stati smistati con altri concorrenti. La ballerina ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Megan Ria, si è dovuta sobbarcare Artem, diventato la sua zavorra. Il ragazzo infatti è apparso demotivato, freddo, quasi glaciale, per tutta la tappa.

Pechino Express 2024, verso la settima tappa: la pesantezza di Artem non fa onore ai Fratm

“Tengo un po’ di tribolazione dentro perché io sono fidanzato e ho molto rispetto per la mia donna che mi guarda da casa. Non voglio che pensi cose sbagliate, ho sani principi”, le aveva spiegato Artem dei Fratm a Megan durante Pechino Express 2024. “Guarda che sono impegnata anche io, non ti preoccupare. Anzi, rispetto molto questo tuo modo di vivere l’amore”, la risposta di Megan. Ma ciononostante la pesantezza ha continuato a fare da padrona.

Artem è rimasto in silenzio contro di lei e non si è impegnato più di tanto, nemmeno per cercare passaggi. Non ha interagito, ha aspettato semplicemente che il tempo passasse.. E siamo arrivati, miracolosamente, alla settima tappa di questa sera. I Fratm sono ancora in gara, come se la caveranno?











