I Fratm, Pechino express 2024/ Artem e Antonio Orefice eliminati? Serve la svolta altrimenti…

Per i Fratm di Pechino Express 2024, l’eliminazione sembra sempre dietro l’angolo. Ma poi non arriva mai. Artem e Antonio Orefice, in qualche modo, riescono a sfangarla ogni volta. D’altra parte abbiamo a che fare con due concorrenti che non mollano mai. Avranno parecchi difetti dal punto di vista strategico e organizzativo, ma la voglia di mettersi in gioco non gli manca. Settimana dopo settimana, puntata dopo puntata, i Fratm di Pechino Express 2024 stanno conquistando certezze e consapevolezze.

Eppure la strada è impervia, come coppia non rappresentano il massimo della scaltrezza e ogni tappa i Fratm soffrono sempre un po’. La settimana scorsa, tuttavia, sono riusciti a vincere pure un Malus, recuperando una bandiera del Vietnam prima di poter riprendere la corsa. “Fratè, guardami dentro agli occhi. Questa è una gara e ci dobbiamo aiutare a vicenda”,si sono detti Artem e Antonio, per spronarsi reciprocamente nel momento più difficile.

Perchè I Fratm, Antonio e Artem sono a rischio eliminazione?

Insomma i Fratm a Pechino express 2024 sono un bell’esempio di unità, impegno e compattezza. Ma dal punto di vista prettamente strategico, lasciano un po’ a desiderare. Infatti non riescono mai a brillare per meriti propri e lasciano l’amaro in bocca quando si inventano una paternità fittizia per trovare un passaggio: “Vi prego, trovateci una macchina. Devo tornare in Italia da mia figlia il prima possibile!”.

Certo, a Pechino Express 2024 vale tutto e il contrario di tutto. I Fratm ci tengono molto, vogliono fare bella figura e portare in alto il nome di Napoli in questo percorso. E con questo approccio, non a caso, sono riusciti a sfuggire all’eliminazione ogni volta. Ma la sensazione è che siano tra i concorrenti più a rischio nella quinta puntata in onda questa sera su Sky. Artem e Antonio Orefice ci sorprenderanno ancora oppure si arrenderanno al proprio destino?

