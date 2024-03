I Fratm, Pechino express 2024/ La tecnica “spietata” di Artem e Antonio Orefice per ottenere un passaggio

Artem e Antonio Orefice, vale a dire I Fratm di Pechino Express 2024, non ci avevano convinto appieno nella prima puntata. Ma già nella seconda tappa, hanno dimostrato una certa inventiva per arrivare dritti all’obiettivo. Per cercare un passaggio, d’altra parte, nel reality itinerante di Sky vale tutto o quasi. Anche fingere uno svenimento, come hanno fatto i due concorrenti Fratm, Artem e Antonio Orefice. Una tecnica che qualcuno ha definito “spietata” e che ha indispettito diversi utenti.

Italia Argentina, Pechino express 2024/ Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, regna il nervosismo e...

Altri, comprensibilmente, l’hanno presa con ironia e goliardia, si tratta pur sempre di un gioco. Quel che è certo è che Artem e Antonio Orefice dovranno affinare la strategia da qui in avanti. La terza tappa si preannuncia ricca di difficoltà e al di là delle loro improvvisazioni teatrali occorrerà uno sforzo in più.

I Giganti, Pechino express 2024/ Kristian Ghedina e Francesca Piccinini tornano a splendere, ma...

I Fratm, Antonio e Artem: la coppia pronta per la terza tappa di Pechino Express 2024, serve il salto di qualità per scongiurare l’eliminazione

Antonio e Artem, ovvero i mitici Fratm di Pechino Express 2024, sono la scommessa intrigante di Costantino Della Gherardesca. Uniti e compatti, ma ancora troppo acerbi per pensare di sorpassare le altre squadre da un punto di vista strategico. Nei momenti decisivi, la coppia diverte ma sembra andare in difficoltà. Un esempio? La settimana scorsa Artem è andato in panico dopo l’ennesimo passaggio negato e Antonio voleva mollare tutto, in un clima di tensione e nervosismo.

I brillanti, Pechino express 2024/ Nancy Brilli e Iorio avanzano tra improvvisazione e prime tensioni

Alla fine i due ragazzi hanno trovato la quadra, con un po’ di fortuna e improvvisazione. E’ emerso soprattutto l’affetto tra i Fratm, ma ora che la terza puntata di Pechino Express 2024 è alle porte, occorre prepararsi al meglio, affilando le armi: se l’obiettivo è puntare dritti alla quarta tappa, Antonio e Artem devono superare loro stessi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA