I fuorilegge della valle solitaria/ Film western, oggi domenica 26 marzo su Rete 4

I fuorilegge della valle solitaria, il film di Rete 4 diretto da Michael Carreras

Oggi domenica 26 marzo alle ore 17 su Rete 4 andrà in onda il film western I fuorilegge della valle solitaria (Tierra brutal, The Savage Guns). Il titolo risale al 1961 ed è stato prodotto tra Regno Unito e Spagna. È tratto da un soggetto di Peter R. Newman, con sceneggiatura di Edmund Morris, mentre la distribuzione in Italia è avvenuta grazie a Metro-Goldwyn-Mayer, e la regia è stata affidata a Michael Carreras. Quest’ultimo ha prodotto e diretto diversi titoli di notevole successo, come ad esempio le pellicole Il mistero della mummia e Femmine delle caverne.

Il ruolo da protagonista del film I fuorilegge della valle solitaria è stato attribuito all’americano Richard Basehart, attore noto al grande pubblico grazie a Il grido del lupo, Il regno del terrore, 14ª ora e La strada, nel quale è stato diretto dall’italiano Federico Fellini. Viene affiancato dalla collega spagnola Paquita Rico, autentica stella del cinema locale e apprezzata anche in qualità di cantante. Presenti anche Don Taylor, Alex Nicol e Fernando Rey.

I fuorilegge della valle solitaria, la trama del film

Ecco la trama del film western I fuorilegge della valle solitaria, che andrà in onda oggi domenica 26 marzo su Rete4. L’ambientazione risale al 1870 presso la cittadina immaginaria di Sonora, nel Messico. Protagonista è l’ex combattente della Guerra di Secessione Mike Summers, che vive tranquillamente all’interno di un ranch di sua proprietà insieme alla moglie Franca. L’esperienza del conflitto lo ha profondamente segnato, al punto da far nascere in lui una totale avversione nei confronti delle armi e di qualsiasi forma di violenza. Si imbatte casualmente nel pistolero nomade Steve Fallon, che sta transitando per Valle Solitaria. Steve si sente male in seguito al passaggio all’interno di una zona molto arida, e viene quindi soccorso da Mike, che lo accoglie presso la sua casa.

Il giovane viene a sapere che il barone Ortega vuole costringere gli allevatori del posto a vendere il loro territorio con l’ausilio di una banda di criminali. Steve si innamora di Juana, sorella di Franca. Mike deve vedersela con il crudele Danny Pose, che giunge al suo ranch con l’obiettivo di prendere soldi in cambio della cosiddetta protezione. Steve aggredisce Danny durante una rissa e lo ferisce. Ortega, alla guida di una banda di fuorilegge, si reca presso Mike e fa in modo che le mani di Steve vengano schiacciate dalle ruote di un carro. Danny, convinto della morte di Steve, torna da Ortega. Quest’ultimo ammazza l’ex datore di lavoro e minaccia di uccidere Steve, ma Mike prende una pistola che aveva a portata di mano e uccide a sua volta Danny per salvare Steve.













