I fuorilegge della valle solitaria, Rete 4/ Cast e trama del film western con Richard Basehart

Il casto del film “I fuorilegge della valle solitaria”

I fuorilegge della valle solitaria va in onda oggi, domenica 1° maggio, a partire dalle ore 17.00 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto tra Regno Unito e Spagna nel 1961 da Josè Guitierrez Maesso e diretto da Michael Carreras. Sono molto interessanti anche le musiche curate da Anton Garcia Abril. Nel cast del film troviamo Richard Basehart, Paquita Rico, Don Taylor, Alex Nicola, Fernando Rey e molti altri ancora. Si tratta di un film adatto a un pubblico piuttosto maturo e proprio per questo la collocazione sia di orario che di canale risulta essere ottimale.

I fuorilegge della valle solitaria, la trama del film: un viaggio in un paesaggio arido

Il film I fuorilegge della valle solitaria è ambientato nella piccola città messicana di Sonora nel 1870. Steve Fallon è un vagabondo e pistolero ed è piuttosto a causa del viaggio attraverso un paesaggio arido e viene trovato da Mike Summers e sua moglie Franca. Viene portato nella loro casa e mentre si sta riprendendo, scopre che un barone della terra locale, Ortega, sta facendo pressioni sugli allevatori locali affinché gli vendano la loro terra con l’aiuto di Danny Pose e della sua banda di fuorilegge. Nel frattempo Fallon inizia ad innamorarsi della sorella di Fanchea di nome Juana. Mike Summers era diventato un pacifista in seguito alle sue esperienze durante la guerra civile americana.

Rifiutandosi persino di indossare una pistola, è indifeso quando Danny Pose arriva al ranch per raccogliere denaro per la “protezione”. Di fronte a Fallon, Pose viene disarmato e perde contro Fallon in una rissa. Alla fine viene cacciato dalla città dopo che uno scontro a fuoco con Fallon si conclude con la morte di tre dei suoi compagni. Ortega reagisce capeggiando lui stesso la banda e conducendo un’incursione contro il ranch di Summers e fa schiacciare le mani di Fallon sotto un carro. Danny Pose torna convinto che Fallon sia stato ucciso e si rivolge a Ortega che uccide il suo ex datore di lavoro; cavalcando verso il ranch di Summers vede Fallon indifeso e minaccia di sparargli ma Summers afferra una pistola vicina e uccide Pose per salvare la vita di Fallon.

