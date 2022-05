I fuorilegge della valle solitaria/ Su Rete 4 il film con John Richard Basehart

I fuorilegge della valle solitaria, film di Rete 4 diretto da Michael Carreras

I fuorilegge della valle solitaria va in onda oggi, domenica 15 maggio, su Rete 4 a partire dalle ore 17.00. Si tratta di un film del 1961 diretto da Michael Carreras. Il soggetto è di Peter R. Newman; la sceneggiatura di Edmund Morris; i produttori sono José Gutiérrez Maesso e Jimmy Sangster; la casa di produzione è Capricorn e Tecisa; la fotografia è di Alfredo Fraile; il montaggio di Pedro del Rey; gli effetti speciali di Antonio Balandin; le musiche di Antón García Abril; la scenografia di Angel Quintana e i costumi di Manuel Revuelta. Nel cast John Richard Basehart, Don Taylor e Paquita Rico.

Nodo alla gola/ Su Rete 4 uno dei film cult di Alfred Hitchcock

I fuorilegge della valle solitaria, la trama del film

I fuorilegge della valle solitaria ha per protagonista Mike Summers, un ex combattente della Guerra di Secessione che va a vivere in Messico con la famiglia. L’uomo è rimasto profondamente segnato dalla guerra, tanto che non riesce a prendere in mano un’arma, nonostante sia un bravo tiratore.

L’era glaciale 4 Continenti alla deriva/ Su Italia 1 il quarto capitolo della saga

A causa di questo limite, lui e la famiglia vivono sottomessi alla violenza del prepotente Ortega e dei suoi scagnozzi fino a che, un giorno, arriva al loro ranch un pistolero, Steve Fallon. L’uomo giunge presso la Valle Solitaria per caso e, fin da subito, difende Summers, innamorandosi di Juana. Lo straniero combatte a favore di Summers ferendosi e, quando uno degli uomini di Ortega lo sta per uccidere, Summers lo difende riprendendo in mano una pistola. Come andrà a finire?

LEGGI ANCHE:

The Tomorrow Man/ Streaming del film su Rai 3 con John Litghgow

© RIPRODUZIONE RISERVATA