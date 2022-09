I gadget tech migliori per il ritorno a scuola/ Dal notebook alle cuffie wireless

Quando manca ormai poco più di una settimana alla riapertura della maggior parte delle scuole, andiamo a vedere insieme quali sono i gadget tech più importanti che ogni studente, per lo meno delle superiori, dovrebbe avere con se per poter seguire le lezioni e svolgere i compiti accompagnato da un interessante aiuto tecnologico. Il primo gadget che ci viene in mente in vista del ritorno a scuola è senza dubbio il notebook, il computer portatile. Ovviamente online e negli store fisici ve ne sono una marea, ma abbiamo deciso di puntare su un prodotto che abbia un ottimo rapporto qualità/prezzo. La nostra scelta è quindi ricaduto sul Lenovo IdeaPad Duet, un Chromebook due in uno con display da 10.1 pollici Full HD, processore MediaTek P60T, storage da 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, perfetto quindi per svolgere al meglio compiti piuttosto semplici.

Il prezzo è di soli 189 euro cliccando su questo link su Amazon, con uno sconto di ben 160 euro. Di pari passo ad un notebook va il mouse, e in questo caso bisogna puntare su una periferica senza fili, wireless, comodissima da usare ovunque ci si trovi, senza cavi a dar fastidio. Logitech è una delle aziende leader in questo settore, di conseguenza abbiamo puntato senza pensarci sull’M185, un mouse senza troppi fronzoli, e soprattutto, senza fili, che si può acquistare qui a soli 9.99 euro, con ben il 38 per cento di sconto.

GAGDET TECH PER IL RITORNO A SCUOLA: LE CUFFIE SENZA FILI E LA CUSTODIA NOTEBOOK

Fra i migliori gadget tech per il ritorno a scuola non possono mancare le cuffie, auricolari anche in questo caso rigorosamente senza fili, e fra i modelli in commercio abbiamo scelto quello a marchio Jesebang, fra i più venduti su Amazon. Si tratta di auricolari Bluetooth 5.2 con bassi immersivi, 2 HD Mic, In Ear, con durata di 40 Ore, grado di impermeabilità IP7, in vendita a soli 16.83 euro.

Chiudiamo con un’ottima custodia per trasportare il vostro notebook al meglio, evitando di graffiarlo, sporcarlo o urtarlo. Il modello che ci ha maggiormente attratto è quello a marchio Amazon Basics, di colore blu marina, in vendita a soli 12.80 euro. Prima di congedarvi vi lasciamo con la pagina dedicata di Amazon al ritorno a scuola, dove troverete un sacco di altre offerte interessanti.

