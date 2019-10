I Gatti di Vicolo Miracoli/ Oppini, Smaila e Salerno suoneranno sul palco!

Il sodalizio fra Franco Oppini, Umberto Smaila e Nini Salerno inizia fin dalla metà degli anni sessanta. Almeno dal punto di vista musicale, visto che saranno fra i componenti della band I Gatti di Vicolo Miracoli. Una formazione che all’inizio vanta anche la presenza di Spray Mallaby, all’epoca fidanzata con Oppini, e di Gianandrea Gazzola, con cui la cantante si unirà poco dopo, provocando l’uscita quasi immediata dell’attore. Ritornerà solo dieci anni più tardi, prima che nel progetto venga fatto entrare anche Jerry Calà. I Gatti di Vicolo Miracoli però stanno per tornare dal vivo, grazie alla puntata di Domenica In di oggi, 6 ottobre 2019. Sarà una nuova occasione per riunire ancora una volta tutta la vecchia band, che debutterà per la prima volta nel 73 in tv grazie al film di Mino Guerrini, dal titolo Un ufficiale non si arrende mai nemmeno di fronte all’evidenza, firmato Colonnello Buttiglione. Un successo senza fine, se si considera anche l’alleanza con Diego Abatantuono, all’epoca sconosciuto e incaricato di fare il tecnico delle luci in diversi club milanesi. E in seguito anche le note di copertina di Maurizio costanzo, che contribuirà a creare gli sketch.

I Gatti di Vicolo Miracoli, Domenica In: un successo intramontabile

Il successo dei Gatti di Vicolo Miracoli sembra ormai intramontabile, anche se la band riuscirà a farsi notare con maggior forza solo alla fine degli anni Ottanta, poco prima che Jerry Calà scelga di intraprendere la strada di attore. Il mese di settembre però ha visto un ritorno clamoroso dei Gatti grazie alla reunion che si è tenuta ad Andora, in previsione anche del debutto film Odissea nell’Ospizio, diretto da Jerry Calà e avvenuto lo scorso 2 ottobre. Gag e canzoni che verranno riproposte a Domenica In grazie alla presenza dei quattro storici componenti: “Abitavamo insieme, viaggiavamo insieme e avevamo praticamente tutto insieme”, dice Calà a Aciclico parlando della gavetta affrontata con i tre amici. Dopo aver festeggiato il 40° anniversario dal primo film in cui è apparso come attore, Jerry ha deciso di ritornare dietro e davanti la macchina da presa, chiamando a raccolta gli amici di sempre. Un progetto nato qualche anno fa mentre si trovavano a Verona con le rispettive famiglie e accolto subito con grande entusiasmo da tutti i presenti.

