I Gemelli di Guidonia, chi sono/ Dalla scoperta di Fiorello al trionfo a Tale e Quale Show: riparte il tour

I Gemelli di Guidonia sono ormai un gruppo affermato nel mondo della spettacolo e della televisione, ma forse non molti sono a conoscenza delle loro origini. Il loro scopritore è infatti un talent scout d’eccezione, ovvero, Fiorello, che in occasione del suo vecchio show Edicola Fiore, durante una puntata di quasi dieci anni fa, 2013, invitò appunto i tre fratelli Acciarino, leggasi Pacifico, Gino e Eduardo, ribattezzandoli appunto I Gemelli di Guidonia. Apprezzando la loro bravura e la loro simpatica, il mitico Fiore decise di invitarli nuovamente, e alle fine i tre divennero ospiti fissi del programma in onda su Radio 2 e Radio 1.

A seguito di quella straordinaria esperienza che li ha fatti conoscere al grande pubblico, i Gemelli di Guidonia presero parte a varie trasmissioni televisive, a cominciare dall’edizione del 2017 di Tu si quel vales, su Canale 5, riscuotendo un grande successo di pubblico. Tre anni dopo, nel 2020, lo sbarco in Rai, precisamente nel cast del dopofestival di Sanremo con l’Altro Festival condotto da Nicola Savino su Rai Play. E sempre nello stesso anno, 2020, ottennero un programma tutto loro su Rai Radio 2, leggasi “Tre per due”, in onda il sabato e la domenica.

I GEMELLI DI GUIDONIA: RIPARTE IL TOUR TEATRALE

A gennaio del 2021 entrarono invece a far parte della trasmissione Tutto è possibile, show di Rai Due condotto da Stefano De Martino, per poi prendere parte anche ad un altro programma di punta della televisione pubblica, leggasi Tale e quale Show, condotto da Carlo Conti. In prima serata su Rai Uno il venerdì sera ottennero un grande successo riuscendo a vincere l’edizione del 2021 imitando i Beatles.

Sempre lo stesso anno, a marzo, furono protagonisti della trasmissione “Ve ne siete mai accorti?”, programma condotto dal comico romano Maurizio Battista, scrivendo e cantando la canzone dello stesso show. Insomma, una carriera breve ma decisamente intensa quella de I Gemelli di Guidonia, e chissà cosa riserverà loro il futuro. E sulla scia del successo ottenuto con la loro trasmissione radiofonica i fratelli Acciarino torneranno a teatro dopo il successo dello scorso dicembre, precisamente a Roma il 28 aprile a Teatro Olimpico, e poi a Milano il 18 maggio al teatro Repower.

