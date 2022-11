I Gemelli di Guidonia/ Da Tale a Quale Show a L’eredità, il sogno Sanremo e…

I Gemelli di Guidonia tornano in Rai dopo il grande successo a Tale a Quale Show

Questa sera, mercoledì 2 novembre, i Gemelli di Guidonia sbarcano a “L’eredità, una serata insieme”, un appuntamento eccezionale per sostenere l’associazione Unicef, che da anni si batte per offrire assistenza sanitaria ai bambini meno fortunati. Per quanto riguarda I Gemelli di Guidonia, su Raiuno, li abbiamo già visti all’opera a Tale e Quale Show, dove hanno incantato e conquistato il pubblico con un talento fuori dal comune ed imitazioni indimenticabili (Ricchi e Poveri, Beatles, Pooh, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro). Sui documenti ufficiali dei tre componenti ci sono i nomi di Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Tre fratelli accomunati dalla passione per la musica e dello spettacolo. Dopo lo slancio ottenuto grazie alla tv, i Gemelli di Guidonia hanno cominciato a cullare sogni prestigiosi e ambiziosi.

I Gemelli di Guidonia sono single o fidanzati?/ Mistero sulla vita privata...

I Gemelli di Guidonia, sogno Sanremo e tour Tre per Due: “Comicità e imitazioni”

In una intervista riportata dal quotidiano Leggo, I Gemelli di Guidonia hanno rivelato alcuni traguardi nel loro mirino: “Ci siamo posti dei traguardi. Sanremo è un sogno, ci accontentiamo di andarci anche senza essere in gara“, hanno raccontato. Questo periodo, oltretutto, è molto impegnativo per Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, impegnatissimi nel tour Tre per 2. Tra Radio e Tv: “Si tratta di uno show che racconta la nostra storia, i passaggi della nostra vita partendo dalle prime esperienze con momenti radio sul palco. Mood leggero, con la musica filo conduttore. Non solo comicità, medley, giochi musicali e imitazioni ma anche momenti seri”, hanno garantito i mitici Gemelli.

LEGGI ANCHE:

I GEMELLI DI GUIDONIA, CHI SONO/ "In questi mesi sono cambiate tante cose"I Gemelli di Guidonia/ "A Tale e Quale Show emerse le nostre singole personalità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA