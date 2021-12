I Gemelli di Guidonia fanno un annuncio/ “Ora vorremmo cantare per…”

I Gemelli di Guidonia saranno ospiti di Mara Venier nel programma ‘Festa di Natale’. Lo show di Rai 1 sarà dedicato alla raccolta fondi per la Fondazione Telethon. Insieme a loro, moltissimi altri ospiti annunciati dalla padrona di casa, tra i quali Marco D’Amore e Salvatore Esposito. Dopo la vittoria nel seguitissimo programma ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti, i Gemelli di Guidonia stanno diventando sempre più famosi. Protagonisti indiscussi del piccolo schermo, i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino ormai sono ospiti di tutti i programmi televisivi. Dal Maurizio Costanzo Show alla Zecchino d’Oro, il simpatico trio ha ricevuto persino un riconoscimento dal sindaco di Guidonia, Michele Barbet, e dall’Assessore alla Cultura, Rosaria Morroi. L’amministrazione ha deciso di premiarli per aver reso famoso a livello nazionale il nome della città laziale e ha consegnato loro una copia della Triade Capitolina e tre attestati di riconoscimento. Proprio pochi giorni fa, sono stati protagonisti del loro show ‘Tre x 2’ presso il Teatro Olimpico di Roma. Un vero e proprio successo considerando il gran numero di spettatori presenti in sala. Uno spettacolo divertente e coinvolgente, durante il quale il trio ha intrattenuto il pubblico con gag e canzoni.

I Gemelli di Guidonia hanno conquistato la popolarità ma la loro vita non è cambiata. In un’intervista rilasciata al Settimanale Dipiù, i tre fratelli Acciarino si sono raccontati, soffermandosi anche su temi particolarmente delicati come la loro fede e le vite private, che ovviamente non hanno subito scossoni nonostante l’ondata di popolarità che I Gemelli di Guidonia si ritrovano a cavalcare dopo il successo di Tale e Quale Show: “A Tale e Quale Show abbiamo vinto grazie a Papa Wojtyla, la nostra prima esibizione fu davanti a lui nel 2000. Ci ha portato molta fortuna e adesso sarebbe bellissimo cantare davanti a Papa Bergoglio”, hanno rivelato.

Buona parte del successo dei Gemelli di Guidonia è dovuto certamente alla grande intuizione avuta da Fiorello, lo showman siciliano infatti ha lanciato i tre fratelli con la sua rubrica Edicola Fiore e il momento d’oro dei vincitori di Tale e Quale Show affonda radici anche in casa dell’artista e amico di Amadeus. I Gemelli di Guidonia hanno infatti rivelato: “Fiorello è stato il primo a chiamarci dopo la vittoria a Tale e Quale Show”.

